한국무역협회, 수출기업 AI 활용 설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 11일 수출기업 250여명 대상 설명회를 열었다.
- 무역업계는 AI 활용 수요는 늘었으나 적용 정보가 부족하다.
- 협회는 교육·컨설팅과 정부사업 연계 지원을 강화하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국무역협회가 11일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 수출기업 250여 명을 대상으로 'Agent AI 활용 전략 및 AI 정부 지원사업 설명회'를 개최했다.
수출현장의 인공지능(AI) 도입·활용 수요가 확대되고 있지만, 적합한 서비스와 적용 방법에 대한 정보 부족으로 무역업무 AI 활용률은 50%대에 머무른 것으로 나타났다. 정부 지원사업도 다양하게 마련돼 있지만 중소 수출기업은 자사에 맞는 사업을 찾는 데 어려움을 겪고 있다.
생성형 AI에서 자율적으로 업무를 수행하는 에이전트 AI로 기술 진화에 따라 수출입 업무 방식이 변화하고 있다. 한정휴 경희대 무역학과 교수는 기조연설에서 시장 조사, 공급망 관리, 대금결제 등 수출입 업무에 에이전트 AI가 적용되고 있다고 밝혔다. "에이전트 AI를 실무에 효과적으로 적용하고 관리하는 역량이 수출기업 경쟁력의 중요한 요소가 될 것"이라고 강조했다.
정부 AI 지원사업도 소개됐다. 한국산업기술진흥원은 제조 전후방에 에이전트 AI를 적용하는 '산업현장 문제해결형 산업 AI 에이전트 기술 개발사업'을 소개했다. 중소기업기술정보진흥원은 기업의 공정혁신을 지원하는 '스마트 제조공정 혁신 기술 개발사업'을 진행 중이다.
수출 현장의 AI 활용 사례도 공유됐다. 종합 무역컨설팅 기업 빅마운트앤컴퍼니는 시장조사와 바이어 발굴 등 수출 실무에 에이전트 AI를 적용한 사례를 소개했다.
주민식 LG CNS AI선행기술 연구소장은 "AX 성과는 기업이 보유한 데이터와 업무환경, 도메인 로직을 유기적으로 연결하는 시스템 설계에 달렸다"며 AI 전환의 우수사례를 소개했다.
정희철 한국무역협회 무역진흥본부장은 "수출기업들은 AI 도입 필요성은 인식하고 있으나, 실제 적용 방법과 지원사업 활용에는 여전히 어려움을 겪고 있다"며 "AI 교육과 컨설팅, 정부 지원사업 연계, 비즈니스 매칭 등을 통해 무역업계의 AI 전환을 지속 지원해 나가겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com