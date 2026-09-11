경실련, 김승원 사퇴 촉구…"법무 행정에 대한 국민 신뢰 훼손"

AI 핵심 요약beta
- 경실련이 11일 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴를 촉구했다.
- 법무 행정 신뢰 훼손과 각종 의혹을 사퇴 이유로 들었다.
- 김 후보자는 신약 승인 청탁 의혹을 민원 해결이라 주장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"의혹 앞에서 해명 아닌 책임으로 답해야"
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 경제정의실천시민연합(경실련)이 김승원 법무부 장관 후보자에게 "법무 행정에 대한 국민 신뢰를 훼손했다"며 자진 사퇴를 촉구했다.
경실련은 11일 낸 성명에서 "법무부 장관은 법 집행 전반을 지휘하고 감독하는 자리로 누구보다 높은 도덕성과 공정성이 요구된다"며 이같이 밝혔다.
경실련은 "검찰을 지휘할 사람이 정작 자신이 검찰 수사의 대상이었던 사건의 해명에 발목 잡혀 있다는 사실만으로 법무 행정에 대한 국민 신뢰를 훼손하기에 충분하다"고 꼬집었다.
경실련은 신약 승인 청탁 의혹과 경기도당위원장 시절 당직자 급여를 부풀려 지급한 뒤 일부를 되돌려 받는 식으로 비자금을 조성한 의혹, 배우자 명의 상속 부동산 재산신고 누락 의혹, 배우자·자녀가 관련 기관에 채용돼 특혜성 급여를 받은 의혹 등을 거론했다.
경실련은 "김 후보자는 식약처장에게 직접 문자와 전화로 청탁을 전달한 것으로 알려진다"며 "이 로비 의혹은 관련 제약사 주가 조작 의혹으로 이어졌으며 김 후보자가 해당 사건을 심사할 영장전담판사와 브로커 등과 함께 술자리를 가졌다는 의혹까지 추가로 제기됐다"고 지적했다.
이어 경실련은 "공직자는 의혹 앞에서 해명이 아니라 책임으로 답해야 한다"라며 "김 후보자는 스스로 사퇴해 국민 앞에 최소한의 책임을 다해야 한다"고 강조했다.
한편 김 후보자는 식약처 신약 승인 청탁 의혹과 관련해서 공익적 성격 민원 해결이라는 입장을 고수하고 있다.
yuniya@newspim.com