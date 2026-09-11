우리은행, 동서발전과 R&D 연구비 통합관리시스템 구축

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 10일 한국동서발전 R&D 자금 전담은행으로 선정됐다.
- 한국동서발전 연구비 통합관리시스템 구축·운영 협약을 체결했다.
- 올해 말까지 구축해 내년부터 신규 과제에 적용한다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 한국동서발전의 연구개발(R&D) 자금을 투명하고 효율적으로 관리할 수 있는 통합시스템 구축에 나선다.
우리은행은 지난 10일 한국동서발전의 R&D 자금 전담은행으로 선정돼 '연구비 관리 혁신과 투명성 제고를 위한 통합관리시스템 구축·운영 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약은 우리은행이 자체 개발한 연구비 관리시스템 '우리혁신자원정보시스템(W-IRIS)'의 경쟁력을 바탕으로 추진됐다. W-IRIS는 정부 지원금을 받는 연구기관이 연구비의 사용과 조회, 증빙, 정산 및 회계감사 등 관련 업무를 통합적으로 관리할 수 있도록 구축된 시스템이다.
우리은행은 W-IRIS를 기반으로 한국동서발전에 특화된 연구비 통합관리시스템을 올해 말까지 구축하고, 내년부터 신규 연구개발 과제에 단계적으로 적용할 예정이다.
기존에는 연구과제가 종료된 이후 연구비를 일괄적으로 정산하는 방식이었다. 새로운 시스템이 도입되면 과제 수행 단계부터 연구비 집행 현황을 실시간으로 확인할 수 있으며 사용·조회·증빙·정산에 이르는 전 과정을 하나의 시스템에서 관리할 수 있다.
이를 통해 연구비 집행의 투명성과 관리 효율성을 높이는 동시에 연구 수행기관의 행정 업무 부담도 줄어들 것으로 기대된다.
우리은행은 이번 시스템 구축 경험을 토대로 향후 다른 발전공기업에도 적용할 수 있는 표준화된 연구비 관리체계를 마련할 계획이다. 발전공기업의 연구개발 업무 특성을 반영한 차세대 자금관리 모델로 확장한다는 구상이다.
조세형 우리은행 기관그룹 부행장은 "우리은행이 축적해 온 공공·연구기관 자금관리 노하우에 디지털 역량을 더해 한국동서발전의 연구비 관리 혁신을 지원하겠다"며 "앞으로 발전공기업 전반에서 활용할 수 있는 표준화된 차세대 연구비 관리 모델로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com