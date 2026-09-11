KB금융, 유망 스타트업 8곳 투자유치 지원 'IR 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 10일 혁신 스타트업 IR 데이를 열었다.
- AI·우주항공·로보틱스 등 8개사가 투자유치에 나섰다.
- KB금융은 후속 육성·글로벌 진출 지원을 약속했다.
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VC·기관투자자 33개사와 투자 연계 모색
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융이 인공지능(AI)과 우주항공, 로보틱스 등 혁신 분야 스타트업의 투자 유치와 성장을 지원하기 위한 기업설명회(IR)를 열었다.
KB금융그룹은 지난 10일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 'KB이노베이션허브-IR 데이'를 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 성장 단계에 들어선 유망 스타트업과 벤처캐피탈(VC), 기관투자자를 연결해 실질적인 투자 기회를 마련하기 위해 기획됐다. 스타트업이 투자자들에게 사업 모델과 성장 전략을 직접 설명하고 후속 투자 유치를 모색하는 자리다.
올해 행사는 KB증권이 주관한 '2026 KB금융그룹 코리아 콘퍼런스(KBFG KC)'와 연계해 진행됐다. 단순한 네트워킹을 넘어 투자 가능성을 높이기 위해 각 VC의 펀드 운용 규모와 주요 투자 분야 등을 고려해 초청 대상을 구성했다.
행사에는 스타트업 8개사를 비롯해 KB국민은행, KB손해보험, KB자산운용, KB인베스트먼트 등 그룹 계열사와 한국투자파트너스, IMM인베스트먼트 등 주요 VC, 정책·기관 출자자 등 총 33개사가 참석했다.
IR 발표는 두 개 세션으로 나뉘었다. 1부에는 KB금융이 육성 중인 KB스타터스 4개사가, 2부에는 KB인베스트먼트가 투자한 스타트업 4개사가 참여했다.
1부에서는 원화 스테이블코인 인프라 기업 오픈에셋, 엣지·온디바이스 AI 최적화 솔루션 기업 옵트에이아이, 우주 AI 종합 솔루션 기업 텔레픽스, 멀티모달 영상 기반 브랜드 세이프티 AI 솔루션 기업 파일러가 사업 모델과 성장 전략을 소개했다.
2부에서는 식물성 콜라겐 원료 제조기업 로가, IT 기반 시니어 요양 플랫폼 기업 바이엘, 모듈형 이동로봇 플랫폼 기업 지오로봇, AI 영상 기반 행동분석 솔루션 기업 플레이태그가 투자자들을 대상으로 기술과 사업 경쟁력을 설명했다.
특히 이번 행사에는 기존 KB스타터스뿐 아니라 KB인베스트먼트의 투자기업까지 참여하면서 그룹 차원의 스타트업 발굴·투자·육성 체계를 연결했다는 점이 특징이다.
KB금융은 행사에 참여한 KB인베스트먼트 투자기업을 향후 KB스타터스로 선정하고 계열사 협업과 컨설팅, 글로벌 진출 지원 등 그룹 차원의 후속 프로그램을 제공할 예정이다.
KBFG KC 주요 세션에도 행사 참석자들이 참여할 수 있도록 프로그램을 연계해 스타트업과 자본시장 관계자 간 접점도 확대했다.
peterbreak22@newspim.com