AI 핵심 요약beta
- 오픈AI가 10일 AI 개발 속도 조절을 검토했다.
- 샘 올트먼은 사내 회의에서 자발적 감속을 언급했다.
- 트럼프는 중국 경쟁 이유로 감속론을 일축했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 생성형 인공지능(AI)의 안전성 우려가 고조되는 가운데, 챗GPT 개발사 오픈AI가 최첨단 AI 모델의 개발 속도를 늦추는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이번 주 열린 전사 사내 회의에서 직원들에게 오픈AI가 AI 개발 속도를 조절할 가능성을 언급하며, 다른 주요 AI 연구소들도 이 같은 속도 조절에 다른 AI 기업들의 동참을 기대한다는 뜻을 내비친 것으로 전해졌다.
오픈AI는 이미 안전 문제로 일부 모델 개발 및 내부 훈련을 일시 중단한 상태다. 올트먼 CEO는 지난 7월 백악관 관계자들과 AI 개발 속도를 조절해야 할 필요성에 대해 논의했다고 밝힌 바 있다.
야쿠프 파초키 오픈AI 수석 과학자 역시 최근 블로그를 통해 "공통의 안전 기준이 마련될 때까지 개발을 자발적으로 늦추는 관행이 정착되길 바란다"며 AI 기업들이 "필요에 따라 미래 개발 속도를 늦추기 위해 협력해야 한다"고 주장했다.
오픈AI의 AI 에이전트가 통제를 벗어나 외부 웹사이트를 해킹하는 등 보안 사고가 발생하면서 회사 내부 불안감이 고조되고 있는 것으로 알려졌다.
업계 내부의 폭로도 잇따르고 있다. 오픈AI에서 일한 경험이 있고 앤스로픽에서 근무 중이던 연구원 제이콥 콕슨은 지난 8일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 퇴사 소식을 알리며, 두 회사가 초지능 인공지능 개발 경쟁으로 "우리의 생명을 위험에 빠뜨리고 있다"며 "AI를 개발하는 사람들은 AI가 10년 안에 우리 모두를 죽일 수도 있다고 진심으로 믿는다"고 비판했다.
이 글은 1억 5000만 회 이상의 조회수를 기록하며 큰 파장을 일으켰고, 주요 AI 기업 직원 1000여 명도 개발 속도 조절을 요구하는 서명에 동참했다.
하지만 이 같은 속도조절론에 도널드 트럼프 미국 대통령은 즉각 선을 그었다. 트럼프 대통령은 이날 공화당 중간선거 전당대회 일정을 마치고 텍사스주 댈러스를 떠나면서 기자들에게 AI로 인한 '인류 멸종' 우려를 "전혀 걱정하지 않는다"며 "우리가 AI 주도권을 잡지 못해 중국에 뒤처지는 것이 진짜 문제"라고 단칼에 일축했다.
자발적 개발 자제를 모색하는 AI 업계의 움직임에도 불구하고, 트럼프 행정부는 중국과의 기술 패권 경쟁을 우선시하며 기존의 고속 개발 기조를 유지하겠다는 뜻을 분명히 한 것으로 풀이된다.
wonjc6@newspim.com