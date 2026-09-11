IBK기업은행, 어린이 금융 직업체험관 개소

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 11일 키자니아 서울에 체험관을 개점했다.
- 어린이들은 금융 딜러 체험으로 분산투자와 기초 경제를 배운다.
- 기업은행은 21일 부산 개점과 취약계층 지원도 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
21일 부산점도 문 열어
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 어린이들이 금융 직업을 체험하고 기초 경제교육까지 받을 수 있는 체험형 금융공간을 선보인다.
IBK기업은행은 11일 키자니아 서울에서 글로벌 어린이 직업체험 테마파크 키자니아와 함께 'IBK디지털 금융 센터'를 개점했다고 밝혔다. 오는 21일에는 키자니아 부산에도 같은 체험관을 연다.
이날 개점식에는 장민영 IBK기업은행장과 안준식 키자니아 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.
IBK디지털 금융 센터는 어린이들이 금융 딜러가 돼 금융 업무를 직접 체험하면서 분산투자 등 기초적인 금융 개념을 배울 수 있도록 구성됐다.
체험관은 ▲금융 딜러 역할을 수행하며 분산투자를 배우는 '직업체험존' ▲통장과 카드를 직접 발급해보는 '고객체험존' ▲자녀의 금융 성향을 분석해 맞춤형 금융 리포트를 제공하는 '부모체험존' 등으로 구성됐다. 어린이뿐 아니라 부모까지 함께 체험할 수 있다.
기업은행은 금융교육을 넘어 포용금융의 사회적 가치도 확산한다는 계획이다. 향후 공익재단 등과 연계해 금융교육과 직업체험 기회가 부족한 취약·소외계층 아동에게 키자니아 체험 기회를 지원할 예정이다.
장민영 IBK기업은행장은 "IBK디지털 금융 센터가 어린이들이 금융의 역할과 디지털 금융을 쉽고 재미있게 이해하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 국책은행으로서 미래세대가 올바른 금융 습관을 형성할 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com