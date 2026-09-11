李대통령, 16일 서울에서 '韓-중앙아' 정상회의' 주재..."외교 다변화 이어나갈 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 서울서 한-중앙아 정상회의를 주재했다.
- 한국과 중앙아 5개국은 서울 선언 채택과 협력 격상에 나섰다.
- 핵심광물·에너지·AI 등 공급망과 미래산업 협력을 넓혔다.
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'서울 선언' 통해 중·장기 협력 비전 제시
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 오는 16일 서울에서 한국 정부 최초로 중앙아시아 5개국 정상이 참여하는 한-중앙아시아 다자 정상회의를 갖고 '서울 선언'을 채택한다. 이 대통령은 서울 선언을 통해 중앙아시아 국가들과의 중·장기 협력 비전을 제시한다.
강유정 청와대 수석대변인은 11일 서면브리핑을 통해 이 대통령이 16일 서울에서 '1차 한-중앙아시아 정상회의'를 주재한다고 밝혔다. 참석하는 5개국은 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄이다.
'한-중앙아 협력 방향 및 혁신·번영·연계성 강화를 위한 파트너십'을 주제로 열리는 이번 회의를 통해 각국은 2007년 출범한 장관급 '한-중앙아시아 협력포럼'을 정상급 협력체제로 끌어올릴 예정이다. 또 핵심광물·에너지를 중심으로 공급망을 다변화하는 방안도 논의한다.
◆ 중앙아시아 국가들과 전략적 관계
청와대는 이번 회의를 통해 카자흐스탄·우즈베키스탄 등 중앙아시아 국가들과의 관계를 전략적으로 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대한다.
정부는 중앙아시아의 풍부한 핵심광물·에너지 자원과 한국의 탐사·가공 기술을 결합해 글로벌 공급망을 다변화하겠다는 계획이다. 통관·규제·지식재산권 분야의 협력 강화는 물론이고, 인프라·플랜트 분야에서 국가별 맞춤형 사업을 발굴해 한국 기업의 현지 진출과 수주 기회를 확대할 방침이다.
협력 분야도 기존 자원·인프라 중심에서 인공지능(AI)과 디지털, 과학기술, 기후변화 대응, 수자원 관리, 재난 대응 등 첨단·친환경 산업으로 저변을 넓힌다.
정상회의 이후에는 이 대통령과 중앙아시아 5개국 정상이 참여하는 '한-중앙아시아 비즈니스 서밋'도 예정돼 있다. 한국과 중앙아시아 정부·기업 관계자 500여명이 참석한다. 각국 기업들 간 네트워크를 구축하고 분야별 실질 협력 방안을 논의할 예정이며, 이날 저녁에는 각국 정상과 내외빈이 참석하는 공식 만찬도 열린다.
한-중앙아시아 정상회의 이전에는 각국 정상들과 양자회담도 갖는다. 우선 오는 14일 오후에 우즈베키스탄과 처음으로 정상회담을 갖고, 15일 오전과 오후에 투르크메니스탄, 카자흐스탄과 각각 정상회담을 갖는다. 이상 3개국은 국빈으로 방한했다.
이어 오는 16일 오전에는 타지키스탄과 키르기스스탄 정상과 각각 양자회담을 한다. 두 국가 정상은 공식 방문을 했다.
◆ 한반도 문제 지지 확보
이번 정상회의를 계기로 각국 정부는 경제와 공급망 협력 뿐만 아니라 안보·문화 협력에도 힘을 쏟는다. 정부는 한반도 문제에 대한 중앙아시아 국가들의 지지를 확보할 예정이다. 또 테러와 마약, 사이버범죄 등 초국가범죄 대응 공조를 강화할 방침이다.
구체적으로 최근 카자흐스탄과의 공조를 통해 58억 원대 보이스피싱 조직원 19명을 검거한 사례를 모델로 정상외교의 성과를 국민 안전으로 연결한다는 구상이다.
아울러 정부는 내년 고려인의 중앙아시아 정착 90주년을 계기로 정부는 현지 한국어·문화 교육과 청년·인재 교류 프로그램을 확대하고, 고려인이 양 지역을 잇는 인적 자산으로 역할을 할 수 있도록 협력을 강화할 방침이다.
강 수석대변인은 "공급망·미래산업·인적교류 등 전 분야에서 중앙아시아와의 협력을 새로운 차원으로 도약시키겠다"며 "이를 신북방정책 구현과 외교 다변화의 실질적인 성과로 이어나갈 것"이라고 밝혔다.
pcjay@newspim.com