한성숙 총리 "한동훈 의원실에 사과…불필요한 논란 초래해 유감"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 총리는 11일 총리실 간부의 신분 은폐 질의에 유감을 밝혔다
- 한 총리는 공직자로서 부적절한 처신이었다며 사과 뜻도 전했다
- 다만 사찰 의혹은 부인하고 재발 방지 대책을 마련 중이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 11일 한동훈 무소속 의원의 기자회견에 총리실 간부가 신분을 숨기고 질의한 것에 대해 "불필요한 논란을 초래한 점에 대해 유감의 말씀을 드린다"고 했다.
한 총리는 이날 경제 분야 국회 대정부질문에 참석해 "공직자로서 신분 밝히지 않고 질문한 것은 부적절한 처신이었다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.
앞서 송언석 국민의힘 의원은 한성숙 총리가 한동훈 의원에게 사과할 생각이 없냐고 물었다.
한 총리는 "국회의장실에 가서도 설명했고, 한동훈 의원실에 1차관(국무조정실 국무1차장)이 가서 사과하고 있는 것으로 알고 있다"며 "국민 여러분께 송구스럽게 생각한다"고 했다.
다만 한 총리는 사찰 의혹을 재차 부인했다. 그는 "사찰이라는 단어가 왜 여기에서 쓰일 수 있는지 아직도 의문"이라며 "해당 직원에게 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 엄중히 경고했고 재발 방지 대책도 정리하고 있다"고 했다.
sheep@newspim.com