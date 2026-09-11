이란-아랍 6개국 외교수장, 14일 회동 추진...호르무즈 임시 통항로 논의

AI 핵심 요약beta
- 이란과 GCC 6개국이 14일 오만서 회동한다
- 호르무즈 임시 통항로 합의안과 지지 확보를 논의한다
- 해협 재개방은 미·이란 별도 합의가 관건이다
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 이란과 걸프협력회의(GCC) 소속 6개 아랍국 외무장관들이 다음 주 월요일(14일) 오만에 모여, 이란과 오만이 마련한 호르무즈 해협 임시 통항로 합의안에 대해 논의할 예정이라고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 11일(현지시간) 보도했다.
이란과 오만은 이번 회동에서 호르무즈 해협 임시 통항로에 대한 주변 아랍국들의 지지를 확보하려 한다고 FT는 전했다. GCC 6개국 외교 수장과 이란 고위 관리가 만나는 것은 지난 2월 말 미·이란 전쟁이 발발한 이후 처음이다.
소식통에 따르면 회동은 14일 오만의 해안도시 살랄라에서 열릴 예정이다. 세부 사항은 확정되지 않았지만, 여러 걸프 국가들이 참석 의사를 밝혀 회동은 예정대로 진행될 가능성이 크다고 소식통은 전했다.
지난달 이란과 오만은 '선박들이 이란 수역을 통해 호르무즈 해협 안으로 진입한 뒤 대부분 오만 측 수역을 통해 빠져나오는' 내용의 임시 통항로 관리방안에 사실상 합의했다. 다만 외교가에서는 해협이 완전히 재개방되려면 미국과 이란이 별도 합의에 도달해야 한다고 보고 있다.
FT는 이번 회동이 성사될 경우 호르무즈 해협 재개방과 미·이란 간 긴장 완화가 시급하다는 역내의 절박함을 새삼 확인시켜주는 계기가 될 것이라고 했다. 호르무즈 해협은 중동산 에너지 수출의 핵심 항로다
이란은 미국의 공습에 맞서 주변 아랍국들의 에너지 시설과 미군 기지 등을 보복 대상으로 삼아왔다. 아랍국들로선 이란과 외교 채널을 가동해 역내 긴장을 낮추고 수출선 복구에 나서야할 필요성이 어느 때보다 높다.
사안에 정통한 한 인사는 "이란과 오만의 목표는 GCC 회원국들의 지지를 얻어 미국이 이란 항만에 대한 봉쇄를 해제하도록 압력을 가하는 것"이라고 말했다. GCC 국가들로선 어떤 합의가 이뤄지든 그것은 일시적이어야 하고, 궁극적으로는 호르무즈 해협에서 선박의 자유로운 통항이 보장되어야 한다는 입장이다.
GCC는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 오만 6개국으로 구성돼 있다. 사우디와 UAE의 경우 그간 이란의 보복공격 대상이 됐음에도 이란과 외교 채널을 유지해왔다. 아바스 아라그치 이란 외무장관이 GCC 회의에 참석한 것은 지난 2024년 10월 도하 회의가 마지막이었다.
이란전쟁 동안 오만은 중립을 유지하려 애썼다. 호르무즈 해협을 마주보고 있는 이란과 오만은 임시 통항로에 대한 합의에 사실상 도달한 상태인데, 이는 이란이 주변 아랍국들과 호르무즈 해협의 미래 지위에 대해 합의할 때까지 유지하는 것을 목표로 한다.
당초 이란과 오만의 임시 통항로 합의는 미국과 이란이 지난 6월 서명했던 '종전을 위한 양해각서(MOU)' 국면으로 회귀하는 마중물 역할을 할 것으로 기대됐다.
그러나 호르무즈 통제권을 놓고 미국과 이란이 재충돌하면서 상황은 급변했고, 9월 들어서도 상호간 보복전이 반복됐다. 최근에는 예멘의 후티 반군까지 가세해 사우디 에너지시설을 공격하고 홍해 길목 장악에 나서면서 역내 정세는 한층 거칠어졌다.
앞서 이란은 오만과 임시 통항로 합의에 최종 도달하더라도, 미국이 선결조건에 응할 때만 해협의 완전한 개방이 가능하다고 밝힌 바 있다. 이란이 제시한 조건에는 미국의 이란 해상 봉쇄 해제, 이란산 원유 판매를 허용하는 예외 조치의 복원, 이란의 동결자산 해제 등을 담고 있다.
도널드 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장하지만 중동산 원유 공급은 최근 격화된 무력충돌로 한층 차질을 빚고 있다. 전략적 해상 무역로인 바브엘만데브 해협의 장악을 노린 예멘 후티 반군의 공세까지 더해져 브렌트유는 배럴당 107달러를 넘어섰고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)도 102달러를 돌파했다.
osy75@newspim.com