사우디 빈 살만, 트럼프에 "후티 직접 타격해 달라"…美 거절

AI 핵심 요약beta
- 빈 살만 사우디 왕세자가 11일 트럼프에게 후티 공습을 요청했다.
- 트럼프는 이를 거절했고 미국은 직접 개입 계획이 없다고 밝혔다.
- 미국은 정보 공유 등 비살상 지원만 유지하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 예멘 후티 반군에 대한 미군의 공습을 요청했으나, 트럼프 대통령이 이를 거절했다고 미국 매체 악시오스가 미국 관리 두 명을 인용해 11일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 빈 살만 왕세자는 전날 트럼프 대통령과 두 차례 통화에서 이란의 지원을 받는 후티 반군이 홍해의 핵심 해상 수송로인 바브알만데브 해협 인근 예멘 연안 도시 모카(Mokha)를 점령하며 위협을 가하자 미군의 직접적인 군사 개입을 요구했다.
그러나 트럼프 대통령은 이를 거절했으며, 미 정부 당국자들은 현재 후티에 대한 직접적인 군사 개입 계획이 없음을 분명히 한 것으로 전해졌다.
현재 미 군당국은 전력을 이란과 호르무즈 해협에 집중해야 하며, 예멘 전선으로 미군 전력이 분산되는 것을 경계하는 것으로 알려졌다.
미국은 미군의 직접 타격 대신 사우디에 표적 정보 공유와 비살상 군사 지원 수준을 유지할 방침이다. 한 미국 관리는 "미국의 우선순위는 홍해의 항행의 자유를 수호하는 것과 같은 핵심 국가 안보 이익 수호이며, 지역 안보 대응은 지역 파트너국들이 주도하도록 지원하는 것"이라며 "지역 안정과 관련하여 사우디아라비아 및 예멘 정부와 지속적으로 대화하고 있다"고 알렸다.
wonjc6@newspim.com