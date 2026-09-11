李대통령 "네팔 실종자 수색 공백 없도록…실종자 가족과 소통에 최선"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 11일 네팔 실종자 수색공백 방지를 지시했다.
- 대통령은 2진 파견 뒤에도 현지 협력 강화와 임무교대를 주문했다.
- 가족 지원과 소통을 최우선으로 해달라고 관계기관에 당부했다.
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긴급 구호대 2진 파견…추가 인력 파견도 검토
"실종자 가족, 버림받았다 마음 들지 않도록"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 11일 네팔 대홍수로 실종된 우리 국민에 대한 수색구조 작업에 공백이 발생하지 않도록 관계기관에 지시했다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 46차 수석보좌관회의에서 "우리 국민이 피해를 당한 네팔 대홍수가 발생한 지 17일째를 맞고 있다"며 "현지 상황이 대단히 열악해 실종된 우리 국민에 대한 수색구조 작업이 안타깝게도 아직 별다른 진전이 없는 상태"라고 밝혔다.
이어 "오늘 새벽에 긴급 구호대 2진이 현지로 파견됐다"며 "많은 어려움 속에서도 최선을 다해준 1진 대원 여러분 수고했다"고 말했다.
이 대통령은 "관계기관은 임무 교대 과정에서 혹여라도 실종자 수색구조에 공백이 발생하지 않도록 네팔 정부와 기업 측 그리고 현지에서 긴밀하게 협력해주기 바란다"고 당부했다.
또한 "향후 추가 인력 파견이 필요하다고 판단되면 현지에서 직접 임무 교대를 하는 방안도 적극 검토하기 바란다"고 덧붙였다.
이 대통령은 "지금 무엇보다 중요한 것은 조속하고 꼼꼼한 수색구조 활동과 함께 심신이 크게 다친 실종자 가족의 마음을 정성을 다해 보살피는 일"이라며 "특히 피해자 가족들이 국가로부터 혹여라도 버림을 받았다든지 억울하다는 마음이 들지 않도록 수색구조 작업 그리고 가족들과의 소통에 최선을 다해달라"고 강조했다.
이 대통령은 전날인 10일에도 네팔 실종 우리 국민 가족들의 애로를 보고받고 "네팔 실종 한국인 가족들의 의사를 충분히 경청하고 존중해 가능한 한 가족들의 의사가 반영될 수 있도록 필요한 조치를 검토하라"고 지시했다.
청와대는 "정부는 앞으로도 네팔 홍수로 피해를 입은 우리 국민 가족 지원 등을 위한 노력을 지속하고자 한다"고 설명했다.
the13ook@newspim.com