한국투자부동산신탁, 오산역 도심복합개발 추진위와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국투자부동산신탁은 9일 오산역 복합개발 MOU를 체결했다
- 오산역 일원에 3100가구 주거·편의시설을 조성하는 사업이다
- 신탁방식으로 사업관리와 자금조달을 검토하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자부동산신탁은 지난 9일 경기도 오산시 오산역 일원에서 추진 중인 '오산역 도심복합개발사업'을 위해 오산역 도심복합개발사업 추진위원회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양측은 ▲사업 추진을 위한 포괄적 업무 지원 ▲사업성 검토 및 개발계획 수립 ▲사업관리 및 자금조달 검토 ▲신탁방식 도심복합개발사업 추진을 위한 제반 사항 등에 협력한다.
한국투자부동산신탁은 사업 초기 단계부터 신탁방식을 적용해 사업관리 체계를 마련하고 자금조달 방안을 검토할 예정이다.
오산역 도심복합개발사업은 경기도 오산시 오산동 608-1번지 일원에 약 3100가구 규모의 주거시설과 생활편의시설을 조성하는 복합개발 프로젝트다. 노후 원도심 주거환경을 정비하고 도시 기능을 확충하는 것을 목표로 추진된다.
사업 대상지는 수도권 전철 1호선 오산역과 인접해 있으며 주변에 상업시설과 기존 도심 인프라가 조성돼 있다.
추진위원회와 한국투자부동산신탁은 향후 개발을 통해 주택 공급과 주거환경 정비, 상권 활성화 등에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
박민규 한국투자부동산신탁 본부장은 "신탁방식의 전문성과 노하우를 바탕으로 체계적인 사업 관리와 안정적인 자금 조달 기반을 지원하고 추진위원회와 긴밀히 소통해 사업을 추진하겠다"고 말했다.
고진상 오산역 도심복합개발사업 추진위원회 회장은 "이번 협약을 계기로 양측의 역량을 모아 사업을 차질 없이 추진하고 주민들의 기대에 부응할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com