5급 신임사무관 313명 공직 첫발…14일부터 각 부처 수습근무

AI 핵심 요약beta
- 국가공무원인재개발원이 11일 신임사무관 313명 수료식을 열었다.
- 신임사무관들은 14일부터 부처 수습근무를 시작한다.
- 인재원은 헌법·직무·AI 교육을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 5급 공개경쟁채용시험에 합격한 신임사무관 313명이 16주간의 교육을 마치고 공직에 첫발을 내딛는다.
국가공무원인재개발원은 11일 충북 진천본원에서 '제71기 신임관리자과정(공채) 수료식'을 개최했다고 밝혔다. 교육을 수료한 신임사무관들은 오는 14일부터 각 부처에서 수습 근무를 시작하며 내년 5월 정규 임용될 예정이다.
이번 교육과정은 신규 공직자의 공직 적응과 헌법·공직가치 함양, 직무역량 제고, 인공지능(AI) 활용 능력 향상 등에 중점을 두고 진행됐다.
신임사무관들의 공직 적응을 돕기 위해 '공직 선배 토크콘서트'와 고위공무원 멘토링을 진행하고 공직 인사제도 관련 강의를 편성했다. 희망 부처 담당자와 직접 대화하는 부처 설명회도 마련해 부처 배치 이후 실무 적응을 지원했다.
헌법가치와 공직자로서의 책임을 높이기 위한 교육도 진행됐다. 헌법재판연구원 교수진 등이 참여한 헌법 강의와 토론을 비롯해 국립공원 봉사활동, 현직 장관 특강, 적극행정 우수사례 교육 등이 실시됐다.
직무교육에서는 법제·예산 실무 강의와 정책사업 기획 실습 및 발표 등이 진행됐다. 고위공무원 출신 학습지도 교수들이 보고서 작성에 대한 피드백도 제공했다.
특히 올해는 AI 관련 교육을 대폭 강화했다. AI 시대 국가공무원의 역할을 논의하고 실제 정책기획 과정에서 AI를 활용하는 사례를 학습하는 등 신임사무관들이 업무에 AI를 적극적으로 활용할 수 있도록 교육과정을 구성했다.
국가균형성장 전략과 연계한 지방 현장학습도 실시됐다. 교육생들은 지역 현장 기관을 찾아 국정과제 추진 상황을 살펴보고 국가균형성장의 필요성을 체험했다.
심원용 자치회장은 "동기들과 함께 배우고 성장하는 과정에서 공직이라는 자리의 무게와 책임감을 느낄 수 있었다"며 "소통과 협력의 가치를 바탕으로 공직자로서 맡은 소임에 최선을 다하겠다"고 말했다.
임채원 국가인재원장은 "지난 16주 교육을 통해 각 부처에서 K-이니셔티브를 선도하는 탁월한 인재가 될 것으로 기대한다"며 "각자의 자리에서 국민을 위한 책임과 소명을 잊지 않고 최선을 다해달라"고 당부했다.
abc123@newspim.com