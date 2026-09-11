넥슨, 홍대에 '메이플스토리' 방탈출 카페 연다

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 21일 홍대에 메이플스토리 방탈출 카페를 연다.
- 방탈출은 2~6명 이용 가능하며 2028년 9월까지 운영한다.
- 커닝시티 등 5개 테마를 순차 공개해 오프라인 체험을 늘린다.
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21일 개장해 2년간 상설 운영…IP 체험 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 넥슨이 '메이플스토리' 지식재산권(IP)을 활용한 방탈출 카페 '메이플스토리 이스케이프'를 오는 21일 서울 홍대에 연다고 11일 밝혔다.
넥슨은 방탈출 전문기업 이상크리에이티브와 협업해 메이플스토리의 세계관과 대표 지역을 현실 공간에서 체험할 수 있도록 구성했다. 2~6명이 이용할 수 있으며 2028년 9월까지 약 2년간 상설 운영한다.
방탈출은 총 5개 테마다. 21일 '커닝시티'와 '무릉도원'을 시작으로 28일 '헌티드 맨션', 다음달 5일 '에델슈타인', 12일 '루디브리엄'을 순차적으로 공개한다. 참가자는 메이플 월드의 용사가 돼 각 공간의 임무를 해결하고 이야기의 결말을 완성하게 된다.
오픈을 기념해 게임 캐릭터 레벨 270 이상 이용자를 대상으로 선예매를 제공한다. 다음달 9~11일에는 세글자·팡이요 등 메이플스토리 크리에이터들이 방탈출 카페 아르바이트생으로 참여하는 행사도 진행한다.
넥슨은 롯데월드 어드벤처 부산과의 협업에 이어 방탈출 카페까지 선보이며 메이플스토리 IP의 오프라인 체험을 확대하고 있다.
syu@newspim.com