GC녹십자, 코로나19 mRNA 백신 임상 2상 승인

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자가 11일 코로나19 백신 GC4006A 임상2상 IND를 승인받았다.
- 19~85세 성인·고령자서 최적 용량과 면역원성을 평가한다.
- 회사는 연내 투약을 시작해 2028년 자급화를 목표로 했다.
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2027년 3상 IND 제출·2028년 백신 자급화 목표
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 코로나19 mRNA 백신 후보물질 'GC4006A'의 국내 임상 2상 시험계획(IND)을 식품의약품안전처로부터 승인받았다고 11일 밝혔다.
이번 임상 2상에서는 만 19~85세의 건강한 성인과 고령자를 대상으로 활성대조군과 직접 비교해 GC4006A의 최적 임상 용량과 면역원성을 평가한다.
GC녹십자는 연내 첫 환자 투약을 시작해 임상 2상에 본격 착수할 예정이다. 이후 2027년 임상 3상 IND를 제출하고 2028년 국산 mRNA 백신 자급화를 목표로 개발을 진행한다.
GC4006A 개발은 질병관리청과 국립보건연구원, 한국보건산업진흥원이 주관하는 국책과제로 진행되고 있다. GC녹십자는 2019년부터 mRNA 관련 기술을 개발해 세포주 개발부터 mRNA 합성, 지질나노입자(LNP) 제형화, 완제 생산, 품질 분석에 이르는 생산 공정을 내재화했다고 설명했다.
회사는 GC4006A 임상을 통해 자체 mRNA-LNP 플랫폼을 검증하고 향후 차세대 면역항암제와 희귀 유전질환 치료제 등으로 적용 범위를 확대하는 방안도 검토하고 있다.
이재우 GC녹십자 개발본부장은 "이번 임상 2상 IND 승인은 mRNA-LNP 플랫폼을 임상을 통해 검증하고 국산 백신 자급화를 추진하기 위한 이정표"라며 "플랫폼 기술을 기반으로 다양한 질환 영역으로 파이프라인 확대를 검토하고 있다"고 말했다.
sykim@newspim.com