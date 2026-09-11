메디톡스 '뉴라덤', 무신사 뷰티 홍대 입점…오프라인 채널 확대

AI 핵심 요약beta
- 메디톡스 뉴라덤이 11일 무신사 뷰티 홍대에 입점했다.
- 코어타임 앰플 등 5종에 M.Biome-V와 BTi를 적용했다.
- 홍대 오프라인 확대하며 외국인 접점 넓힌다.
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지난 8월 온라인 입점 이어 오프라인 접점 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스의 뉴로더마 코스메틱 브랜드 '뉴라덤(NEURADERM)'이 '무신사 뷰티 홍대'에 공식 입점했다고 11일 밝혔다.
입점 제품은 '뉴라덤 코어타임 앰플', '코어타임 시너지 에센스', '더마크림'과 리뉴얼 출시한 '딥카밍 미스트', '딥카밍 인텐시브 선크림' 등 5종이다.
메디톡스에 따르면 해당 제품에는 회사가 개발한 식물 유래 엑소좀 기술 '엠바이옴 브이(M.Biome-V)'와 펩타이드 '엠바이옴 비티아이(M.Biome-BTi)'가 적용됐다.
뉴라덤은 지난 8월 무신사와 29CM 온라인몰에 입점한 데 이어 이번 무신사 뷰티 홍대 입점을 통해 오프라인 판매 채널을 확대했다. 메디톡스는 외국인 관광객이 많은 홍대 상권을 활용해 국내 소비자뿐 아니라 방한 외국인과의 브랜드 접점을 넓힌다는 계획이다.
뉴라덤은 현재 올리브영과 컬리, 쿠팡, G마켓을 비롯해 신세계백화점 뷰티 편집숍 '시코르', 현대홈쇼핑 뷰티 편집숍 '코아시스' 등에서 판매되고 있다. 해외에서는 아시아 4개국과 유럽 7개국에 진출했다.
메디톡스 관계자는 "앞으로도 외국인 고객 비중이 높은 지역을 중심으로 판매 채널을 넓혀 글로벌 시장 확대를 위한 발판을 마련하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com