진에어, 유니온페이 제휴 프로모션…전 노선 1만원 할인

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 11일 유니온페이 제휴 프로모션을 시작했다.
- 12월 31일까지 결제액에 따라 항공권 할인 혜택을 제공한다.
- 중국 현지서 디디·식당 할인과 결제 수수료 면제도 준다.
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13~15일 일부 노선 반값…중국 현지 결제·여행 혜택도 제공
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=진에어가 유니온페이와 제휴해 항공권 할인과 중국 현지 여행 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.
진에어는 오는 12월 31일까지 공식 홈페이지와 모바일 앱·웹에서 유니온페이 카드로 20만원 이상 결제하는 고객에게 전 노선 1만원 할인을 제공한다고 11일 밝혔다.
매월 1일부터 12일까지는 간편결제 서비스 '진에어페이'에 등록한 유니온페이 카드 이용 고객을 대상으로 추가 할인도 제공한다. 유니마일 카드 결제 시 8만원, 일반 유니온페이 카드 결제 시 6만원을 즉시 할인받을 수 있다.
매월 13일부터 15일까지는 일부 노선을 대상으로 항공권을 50% 할인한다. 대상 노선은 매달 새롭게 공개되며, 9월에는 국내선 내륙 노선이 대상이다. 결제금액 10만원 이상일 경우 최대 10만원까지 할인받을 수 있다.
할인 항공권의 탑승 기간은 이달 11일부터 내년 3월 27일까지다.
중국 현지에서 이용할 수 있는 제휴 혜택도 제공한다. 중국 택시 호출 서비스 디디(DiDi)와 하이디라오, 릴리안베이커리 등에서 즉시 할인을 받을 수 있으며 알리페이와 위챗페이 결제 수수료 면제 혜택도 제공된다.
진에어는 최근 중국 노선도 확대하고 있다. 지난달 인천~옌타이 노선 운항을 재개한 데 이어 오는 17일에는 인천~이창 노선에 신규 취항할 예정이다.
진에어 관계자는 "항공권 할인부터 현지 여행 혜택까지 실질적인 도움을 제공하기 위해 이번 프로모션을 마련했다"며 "연말까지 이어지는 혜택을 활용해 보다 합리적인 여행을 계획할 수 있길 바란다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com