네이버랩스, 간송미술관 통째로 디지털 복원…언제 어디서나 VR 관람

AI 핵심 요약beta
- 네이버랩스와 간송재단이 11일 간송미술관 VR투어를 공개했다.
- 보화각과 문화보국 전시를 디지털트윈으로 구현했다.
- 청대 석사자상 등 주요 소장품도 VR로 감상할 수 있다.
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中 기증 '청대 석사자상'도 가상공간에 보존…공간지능 기술 활용
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버랩스와 간송미술문화재단은 간송미술관의 전시 공간과 주요 소장품을 가상현실(VR)로 관람할 수 있는 'VR투어' 서비스를 선보인다고 11일 밝혔다.
VR투어는 네이버랩스가 간송미술관 전시 공간인 '보화각'과 '문화보국' 전시 출품작을 디지털트윈으로 구축해 구현했다. 이용자는 PC나 모바일을 통해 실제 미술관을 방문한 것처럼 이동하며 전시물을 감상하고 상세 설명을 확인할 수 있다.
지난 7월 중국에 기증돼 현재 미술관에 없는 '청대 석사자상'도 디지털로 복원해 감상할 수 있다. 야외에 위치한 '괴산팔각당형부도'와 '석조팔각승탑' 등도 VR로 관람할 수 있다.
네이버랩스는 스마트폰 카메라만으로 공간과 사물을 3D로 구현할 수 있는 자체 비전 기술을 활용했다. 앞서 국립중앙박물관 AR 내비게이션과 네이버지도 '플라잉뷰3D' 등에도 공간지능 기술을 적용했다.
이동환 네이버랩스 비전그룹 리더는 "문화유산을 디지털 공간에 구현해 누구나 시간과 장소의 제약 없이 감상할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
syu@newspim.com