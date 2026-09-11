휴온스그룹, '두바이 더마' 참가…중동 에스테틱 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 휴온스그룹이 11일 두바이 더마 2026에 참가했다.
- 휴메딕스·휴온스메디텍·휴온스바이오파마가 통합 부스를 꾸렸다.
- 필러·미용기기·톡신을 소개하며 중동 진출을 모색했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
필러·미용의료기기·보툴리눔 톡신 등 선봬
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스그룹이 중동 두바이에서 열린 피부미용 학술·전시회에 참가해 에스테틱 제품 포트폴리오를 선보였다.
휴온스그룹은 휴메딕스, 휴온스메디텍, 휴온스바이오파마가 지난 8일부터 10일까지 아랍에미리트 두바이 월드 트레이드 센터에서 열린 '두바이 더마 2026(Dubai Derma 2026)'에 참가했다고 11일 밝혔다.
두바이 더마는 중동·북아프리카(MENA) 지역과 인도 시장 등을 대상으로 열리는 피부과·에스테틱 분야 학술·전시 행사다.
휴온스그룹 3사는 이번 행사에서 통합 부스를 운영하며 필러와 미용의료기기, 보툴리눔 톡신 등 주요 제품을 소개했다. 현지 의료진과 유통 협력사, 에스테틱 업계 관계자들과 중동 시장에서의 사업 기회도 모색했다.
휴메딕스는 필러 브랜드 '엘라비에(elravie)'를 전시했다. 지난 8일에는 엘라비에 필러를 활용한 임상 세미나를 열고 입술과 턱선, 손 등 부위별 필러 시술법과 임상적 고려사항을 소개했다.
휴온스메디텍은 미용의료기기 '더마샤인 프로'와 신제품 '더마샤인 DUO RF'를 선보였다. 더마샤인 DUO RF는 고주파(RF) 자극과 약물 주입을 함께 진행하는 장비다.
휴온스바이오파마는 보툴리눔 톡신 제품 '휴톡스'를 소개했다. 휴톡스는 올해 1월 기준 중국과 러시아, 태국, 이라크 등 해외 17개국에서 품목허가를 획득했으며 브라질에서는 품목허가 절차를 진행하고 있다.
휴온스그룹은 이번 전시회 참가를 계기로 현지 파트너십을 확대하고 제품과 임상 교육을 연계한 중동 시장 진출 전략을 강화할 계획이다.
휴온스그룹 관계자는 "향후 중동 현지 파트너십을 강화하고 지역 내 제품 포트폴리오 확대와 사업 기반 구축에 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com