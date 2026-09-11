지씨셀 '이뮨셀엘씨주', 간이식 간암 환자서 재발 억제 가능성 확인

AI 핵심 요약beta
- 지씨셀이 11일 IASGO 2026서 이뮨셀엘씨주 결과를 발표했다
- 간이식 후 간세포암 환자 재발 억제와 생존 개선 가능성을 봤다
- 2년 무재발생존율과 전체생존율이 대조군보다 높고 안전성도 확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전체생존율 100% 기록…IASGO 2026서 발표
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 지씨셀은 간이식 후 재발 위험이 높은 간세포암 환자를 대상으로 '이뮨셀엘씨주'의 안전성과 재발 억제 및 생존율 개선 가능성을 확인한 연구 결과를 '세계 소화기암 외과·내과 학술대회(IASGO 2026)'에서 발표했다고 11일 밝혔다.
이번 연구는 일반적인 간이식 기준인 '밀란 기준(Milan criteria)'을 초과한 간세포암 환자 가운데 간이식을 받은 환자를 대상으로 후향적 비교 분석하는 방식으로 진행됐다.
연구진은 간이식 후 4주부터 이뮨셀엘씨주를 투여한 환자군과 별도의 치료를 받지 않은 대조군을 비교했다. 주요 평가 항목은 안전성과 24개월 무재발생존율(RFS), 전체생존율(OS)이었다.
연구 결과 2년 무재발생존율은 이뮨셀엘씨주 투여군이 87.5%로 대조군의 62.9%보다 높았다. 전체생존율도 투여군이 100%로 대조군의 81.5%를 웃돌았다.
안전성 측면에서는 치료 관련 독성이 관찰되지 않았으며 급성 거부반응 없는 생존율은 두 집단 간 유의한 차이가 나타나지 않았다.
IASGO는 외과종양학 및 내과종양학 분야 전문가들이 연구 성과와 의학 지식을 공유하는 국제 학술행사다. 올해 제37차 학술대회는 부산 벡스코에서 열렸다.
이대서울병원 이식센터장 홍근 교수는 "간이식 환자는 면역억제제를 사용하는 특성상 면역 기능 저하와 거부반응에 대한 우려가 있고 간이식 후 간암이 재발하면 치료가 더욱 어렵다"며 "이번 연구는 이뮨셀엘씨주가 간이식 후 간암 재발 위험이 높은 환자의 재발 방지를 위한 치료 옵션으로 활용될 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
지씨셀 온콜로지 문종식 본부장은 "기존 간 절제술 및 국소치료 환자에서 확인해 온 임상적 가능성을 간이식 환자까지 확장했다는 점에서 의미가 있다"며 "근치적 치료 후 재발 위험이 지속되는 간세포암 환자의 장기적인 재발 관리 치료제로서 가능성을 지속적으로 확인할 것"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com