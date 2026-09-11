한컴위드, AI 가짜음성 잡는다…딥페이크 탐지 기술 글로벌 2위

금융권 음성인증·콜센터 보이스피싱 탐지 등 보안시장 공략
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한컴위드의 딥페이크 탐지·화자인증 솔루션 '스피키'의 원천 기술이 세계적인 음성·신호처리 학회에서 기술력을 인정받았다.
한컴위드는 스피키의 핵심 기술을 연구하는 숭실대 AI보안연구센터(AISRC)가 올해 인터스피치(INTERSPEECH)에서 논문 7건을 채택받았다고 11일 밝혔다.
IEEE 국제 음향·음성·신호처리 학술대회(ICASSP) '와일드스푸프(WildSpoof) 챌린지'에서는 세계 2위를 기록했다.
와일드스푸프는 실제 생활환경 데이터를 기반으로 음성 딥페이크 생성·탐지 성능을 겨루는 대회다. AISRC는 소음과 다양한 녹음 환경을 반영한 '스푸프셀럽(SpoofCeleb)' 평가에서는 종합 1위 팀보다 높은 성능을 기록했다.
한컴위드는 이를 바탕으로 스피키의 AI 합성음성 탐지 정확도를 높여 금융권 음성인증과 콜센터 보이스피싱 탐지 등 보안 시장으로 사업을 확대할 계획이다.
syu@newspim.com