대한항공, 인천~오이타 노선 운항 재개…동계 시즌 주 4회

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 10월 25일 오이타 노선 운항을 재개했다.
- 인천~오이타 노선을 내년 3월 26일까지 주 4회 운항한다.
- 규슈 5개 도시 노선을 완성해 여행 선택지를 넓혔다.
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후쿠오카 등 규슈 5개 도시 네트워크 구축
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 동계 시즌을 맞아 일본 규슈 오이타 노선 운항을 재개한다.
대한항공은 오는 10월 25일부터 2027년 3월 26일까지 인천~오이타 노선을 주 4회 운항한다고 11일 밝혔다.
운항일은 월·수·금·일요일이다. 인천국제공항에서 오전 9시 15분 출발해 오전 10시 50분 오이타 공항에 도착한다. 귀국편은 오이타에서 낮 12시 출발해 오후 1시 45분 인천에 도착한다.
운항 기종은 총 182석 규모의 에어버스 A321neo다. 프레스티지클래스 8석과 이코노미클래스 174석으로 구성된다.
오이타현은 일본 규슈 동북부에 위치한 대표적인 온천 관광지다. 벳부와 유후인 등 주요 온천 지역을 비롯해 자연 경관과 지역 특색을 살린 관광지가 자리하고 있다.
대한항공은 이번 운항 재개를 통해 규슈 지역 노선 경쟁력도 강화한다. 현재 운항 중인 후쿠오카·구마모토·나가사키·가고시마에 오이타가 추가되면서 규슈 5개 도시를 연결하는 항공 네트워크를 구축하게 됐다.
이에 따라 승객들은 후쿠오카나 나가사키로 입국한 뒤 규슈 지역을 여행하고 오이타에서 귀국하는 등 출·도착지를 달리하는 다구간 일정도 구성할 수 있다.
대한항공 관계자는 "오이타 노선 운항 재개로 후쿠오카, 구마모토, 나가사키, 가고시마를 아우르는 규슈 5개 도시 하늘길이 완성됐다"며 "앞으로도 다양한 노선 네트워크 확충을 통해 고객들에게 편리한 여행 선택지를 제공하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com