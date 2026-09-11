유한양행 '렉라자', 프리 갈리앵 코리아 최우수 제약제품상

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 11일 렉라자로 프리 갈리앵 코리아 최우수상을 받았다.
- 렉라자는 EGFR 변이 비소세포폐암 치료제다.
- 국내 허가 뒤 미국·유럽 등서 처방되고 있다.
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국내 31호 신약…美 FDA 승인 등 글로벌 진출
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 비소세포폐암 신약 '렉라자'가 제1회 '프리 갈리앵 코리아(Prix Galien Korea)'에서 최우수 제약제품상을 수상했다고 11일 밝혔다.
시상식은 지난 10일 서울 신라호텔에서 열렸다.
프리 갈리앵은 1970년 프랑스에서 시작된 생명과학 분야 시상으로, 의·생명과학 분야의 혁신적인 기술과 연구 성과를 선정한다. 아시아에서는 올해 처음으로 한국에서 개최됐다.
이번 프리 갈리앵 코리아에서는 혁신성과 임상적 가치, 사회적 기여도 등을 기준으로 최우수 제약제품을 비롯해 최우수 바이오제품, 최우수 의료기술, 최우수 디지털헬스 솔루션, 최우수 스타트업 등 5개 부문을 시상했다.
렉라자(성분명 레이저티닙)는 상피세포 성장인자 수용체(EGFR) 돌연변이 양성 비소세포폐암(NSCLC) 치료에 사용되는 3세대 EGFR 티로신 키나아제 억제제(TKI)다.
유한양행은 2015년 오스코텍 자회사 제노스코로부터 후보물질을 도입해 개발을 진행했으며 2018년 존슨앤드존슨(J&J)에 기술수출했다.
렉라자는 2021년 단독요법으로 국내 31호 신약 허가를 받았고 2023년 6월 1차 치료제로 적응증을 확대했다. 2024년 8월에는 J&J의 '리브리반트'(성분명 아미반타맙)와의 병용요법으로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다. 현재 미국과 유럽, 일본, 중국 등에서 허가 및 처방이 이뤄지고 있다.
유한양행 관계자는 "렉라자는 폐암 환자들을 위해 연구진과 의료진, 환자 및 산업계가 함께 만들어낸 혁신의 결과"라며 "지속적인 혁신 신약 개발을 통해 전 세계 환자들의 치료 기회를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com