휠라, 서울숲에 러닝 특화 매장 '휠라 러닝 클럽' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 휠라가 11일 서울 성수동 서울숲에 러닝 특화 매장 열었다
- 매장서 러닝 제품 체험과 5주 정기 프로그램을 운영한다
- 휠라는 11월 10K 레이스와 18일 피클볼 매장도 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 미스토코리아가 전개하는 휠라(FILA)가 서울 성수동 서울숲에 러닝 특화 매장 '휠라 러닝 클럽'을 열고 퍼포먼스 러닝 시장 행보를 이어간다.
이 매장은 최신 러닝 제품 체험부터 대표 경량 러닝화 '스피드템포 플러스(SPEEDTEMPO PLUS)' 착화·주행 체험, 전문 강사와 함께하는 정기 러닝 프로그램까지 한 공간에서 제공한다. 이번 분기에는 10km 완주와 개인 최고기록 달성을 목표로 5주간 프로그램을 진행한다.
이는 지난 8월 '스피드템포 플러스' 출시와 DDP 체험형 쇼케이스 '휠라 러닝 서밋' 개최에 이은 연장선으로, 오는 11월에는 상암월드컵공원에서 10K 레이스 'RUN & ESPRESSO 10K SEOUL'도 개최한다.
휠라는 러닝 외에도 오는 9월 18일 롯데월드몰에 국내 스포츠 브랜드 최초로 코트와 매장을 결합한 'FILA PICKLEBALL CLUB'을 열어 오프라인 체험 접점을 확대한다.
미스토코리아 관계자는 "서울숲은 많은 러너들이 일상적으로 달리며 러닝을 즐기는 곳인 만큼 휠라 러닝 클럽을 통해 러너들의 일상에 한층 가까이 다가가고자 했다"고 말했다.
fineview@newspim.com