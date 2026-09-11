삼성증권·KAIST 발전재단, 신탁 활용 기부문화 확대 MOU

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 11일 KAIST 발전재단과 MOU를 체결했다.
- 양측은 신탁 활용 기부 상담과 지원에 협력하기로 했다.
- 생전·유언대용신탁으로 맞춤형 유산기부를 돕기로 했다.
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금융·법률·세무 전문인력 통한 자산관리 협력
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 KAIST 발전재단과 신탁을 활용한 기부문화 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
협약식은 지난 8일 대전 KAIST 본관에서 열렸다. 한재흥 KAIST 발전재단 상임이사와 김예나 삼성증권 헤리티지솔루션 본부장 등 양측 관계자가 참석했다.
이번 협약에 따라 양 기관은 기부 희망자가 삼성증권의 생전 기부신탁 상품 'Give You Trust'와 유언대용신탁 유산기부 솔루션을 활용할 수 있도록 상담과 지원을 제공한다.
구체적으로 ▲기부자의 자산과 수요를 고려한 맞춤형 생전·유언대용신탁 서비스 설계 ▲금융·법률·세무 전문인력을 활용한 기부자 종합 자산관리 컨설팅 등에 협력하기로 했다.
'Give You Trust'는 최초 신탁 가입 시 신탁 원본에 대해 세액공제를 받을 수 있고, 신탁기간 중 발생한 투자이익은 기부자에게 귀속되는 생전 기부신탁 상품이다. 신탁기간이 종료되면 가입 당시 지정한 기부처에 신탁 원본이 전달된다.
유언대용신탁 유산기부 솔루션은 기부자가 생전에는 자신의 자산을 운용·관리하고 사후에는 미리 정한 조건에 따라 자산의 전부 또는 일부를 지정한 기부처에 기부할 수 있도록 설계된 서비스다.
삼성증권은 이번 협약을 통해 기부자의 의사와 자산 상황에 맞춘 신탁 솔루션을 제공하고 KAIST 발전재단은 이를 활용한 기부 상담과 연계를 추진할 예정이다.
김예나 삼성증권 헤리티지솔루션 본부장은 "최근 유산기부와 신탁에 대한 고객들의 관심이 높아지는 추세"라며 "신탁 솔루션과 자산관리 역량을 바탕으로 기부자가 기부 의사를 실행할 수 있도록 금융 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
KAIST 발전재단 관계자는 "과학기술 발전과 미래 인재 양성을 위해 자산을 기증하려는 기부자의 뜻을 보다 명확하게 실현할 수 있도록 삼성증권과 협력하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com