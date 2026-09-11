"아이디어 있지만 투자자가 없다면"...중기부, '도전의 IR 프로젝트' 추진

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 11일 첫 투자유치 돕는 IR 프로젝트를 추진했다
- 팁스 운영사 142곳이 연말까지 300회 이상 IR을 연다
- 기관투자 이력 없는 창업자와 예비창업자만 참여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연내 투자설명회 300회 이상 개최
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 기관투자를 한 번도 받지 못한 기술창업자와 예비창업자가 전문 투자사를 상대로 사업 아이디어를 제안할 수 있는 자리가 마련된다.
중소벤처기업부는 창업가의 생애 첫 투자유치를 지원하는 '도전의 IR 프로젝트'를 추진한다고 11일 밝혔다.
이번 프로젝트는 팁스(TIPS) 운영사 142곳이 참여해 연말까지 300회 이상의 투자설명회(IR)를 연다. 팁스는 민간 운영사가 유망 기술창업기업을 선별해 투자하면 정부가 연구개발(R&D)과 사업화 자금을 연계 지원하는 제도다.
이번 프로젝트에는 구체적인 사업계획을 보유한 창업기업 대표와 예비창업자 가운데 기관투자자로부터 투자를 유치한 이력이 없는 사람이 참여할 수 있다.
팁스 운영사는 일대일 미팅과 공개 발표 등 다양한 방식의 IR 프로그램을 진행한다. 창업자는 오는 15일 오전 9시부터 '도전의 IR 플랫폼'을 통해 10월 프로그램에 투자 제안을 할 수 있다.
창업자는 차수별로 운영사 한 곳에만 제안할 수 있다. 운영사는 신청자 가운데 대면 IR 참여자를 선정해 행사 7일 전까지 결과를 안내한다.
중기부는 '모두의 창업 프로젝트' 일반·기술 분야 2라운드에 진출한 창업인재 500명에게도 IR 기회를 제공한다. 창업 아이디어의 특성에 맞는 운영사를 연결해 투자유치 활동을 지원할 예정이다.
지역별 IR 행사인 '웰컴투팁스'는 기존 5대 권역에서 전북·강원·제주까지 확대한다. 우수기업에는 비수도권 창업기업에 최대 1억원의 사업화 자금을 지원하는 '프리팁스' 우선선정 기회를 준다.
실제 투자유치에 성공한 기업에는 팁스 선정평가에서 가점을 부여한다. 추가 투자 협의와 우수기업 심화 IR 등 후속 지원도 연말까지 이어간다.
노용석 중기부 제1차관은 "좋은 기술과 아이디어를 가지고도 투자유치의 첫 문턱을 넘지 못하는 경우가 있다"며 "잠재력 있는 창업가가 투자자를 만나지 못해 도전을 멈추는 일이 없도록 투자유치의 첫 문턱을 낮추겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com