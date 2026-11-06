[시승기] 방지턱 충격도 잊었다…BMW 7시리즈의 진짜 매력은 뒷좌석

요철 충격 거르는 에어 서스펜션…가속에도 넉넉한 힘

파노라믹 비전·동승석 화면…고급 소재와 디지털의 조화

43도 눕는 시트·대형 시어터…마사지 더한 '회장님석'

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = '역시 비싼 게 좋다'는 생각이 절로 들었다. 거친 요철을 지나도 허리로 전해지는 충격은 희미했고, 가속페달을 밟을 때마다 힘에는 여유가 남았다. BMW의 플래그십 세단 '더 뉴 7시리즈'는 직접 운전할 때나 뒷좌석에 몸을 맡겼을 때나 탑승자를 포근하게 감쌌다.

더 뉴 BMW 740 xDrive. [사진=이찬우 기자]

5일 열린 더 뉴 BMW 7시리즈 미디어 시승 행사에서 운전석과 2열을 모두 경험했다. 시승 차량은 가솔린 모델인 '더 뉴 BMW 740 xDrive'다. 신형 7시리즈는 2022년 선보인 7세대 모델의 부분변경 차량이다. BMW의 차세대 모빌리티 비전인 '노이어 클라쎄'를 기존 라인업에 처음 적용해 디자인과 실내 디지털 구성을 폭넓게 바꿨다.

더 뉴 BMW 740 xDrive. [사진=이찬우 기자]

외관부터 존재감이 강했다. 검은 차체에 커다란 키드니 그릴의 윤곽이 선명하게 드러났고, 그 위로 가늘게 뻗은 램프가 시선을 끌었다. 후면에서는 수평으로 길게 이어지는 리어 라이트가 넓은 차체를 강조했다. 앞모습의 강한 인상과 차분하게 정돈된 뒷모습이 어우러졌다.

◆ 거친 노면도 부드럽게…운전석에서 느낀 여유

주행에서 가장 인상적이었던 것은 노면의 충격을 다루는 방식이었다. 요철이나 방지턱을 다소 거칠게 넘어도 충격이 한 번 걸러져 몸에 닿는 듯했다. 제동 없이 방지턱을 통과했을 때도 허리를 때리는 충격은 거의 느껴지지 않았다.

신형 7시리즈에는 어댑티브 2-액슬 에어 서스펜션이 전 모델에 기본 적용된다. 공기 스프링과 전자 제어식 댐퍼를 갖춰 노면 상황에 대응하는 장치다. 거친 노면을 지날 때도 몸을 편안하게 받쳐주는 감각에서 그 특징을 체감할 수 있었다.

더 뉴 BMW 740 xDrive. [사진=이찬우 기자]

가속에서도 여유가 느껴졌다. 가속페달을 밟으면 속도가 매끄럽게 붙었고, 그 위로 더 쓸 수 있는 힘이 넉넉하게 남아 있는 듯했다. 출력을 끝까지 쥐어짜는 기색 없이 차를 밀어줬다. 시속 100km를 넘어선 구간에서도 움직임은 안정적이었다.

실내는 고급스러우면서도 최신 디지털 기기에 익숙한 감각을 살렸다. 크고 넓은 중앙 화면에 조수석 전용 화면까지 더했지만, 갈색 가죽 시트와 소재의 질감, 센터 콘솔의 크리스털 조작부가 플래그십 세단 특유의 분위기를 지켰다. 화면의 크기와 수를 늘리면서도 고급스러움을 유지한 점이 인상적이었다.

더 뉴 BMW 740 xDrive. [사진=이찬우 기자]

앞 유리 하단에는 'BMW 파노라믹 비전'을 통해 주행 정보를 표시한다. 14.6인치 풀 HD 동승석 디스플레이에서는 영상과 게임 등을 이용할 수 있다. 운전자와 동승자가 각자 필요한 정보와 콘텐츠를 접하도록 구성했다.

조수석 화면이 운전석에서도 보여 처음에는 운전 중 눈길이 가지 않을까 싶었다. 알고 보니 운전자가 한눈을 팔면 실내 카메라가 이를 감지해 영상을 잠시 멈추도록 설계돼 있었다. 동승자가 영상을 즐기는 동안에도 운전자는 도로에 집중할 수 있도록 신경 쓴 부분이다.

더 뉴 BMW 740 xDrive. [사진=이찬우 기자]

◆ 누우면 펼쳐지는 '회장님석'…진짜 매력은 2열

이 차의 진짜 매력은 2열에서 드러났다. 쇼퍼 드리븐 체험을 위해 뒷좌석에 앉으니 운전석에서 느낀 편안함에 '대접받고 있다'는 기분이 더해졌다. 푹신한 시트에 몸을 기대고 머리 위에서 내려오는 시어터 스크린을 바라보는 순간, '회장님 체험'이라는 말이 실감 났다.

더 뉴 BMW 740 xDrive. [사진=이찬우 기자]

31.3인치 8K 시어터 스크린은 화면 전체를 터치로 조작할 수 있다. 큰 화면을 손끝으로 직접 다루는 방식이 편리했다. 터치 반응도 웬만한 스마트폰 못지않게 부드럽고 빨랐다. 화면을 누른 뒤 반응을 기다려야 하는 답답함이 없었다.

시트를 가장 깊게 눕혀봤다. 앞 동승석이 자동으로 앞으로 접히고 발받침이 펼쳐지면서 다리를 뻗을 공간이 마련됐다. 앉아 있던 자리가 몸을 길게 누일 수 있는 휴식 공간으로 바뀌는 과정이 특히 인상적이었다.

이그제큐티브 라운지 시트는 등받이를 최대 43도까지 젖힐 수 있다. 실제로 몸을 맡겨보니 항공기 비즈니스 클래스 못지않게 편안한 자세가 나왔다. 현장에서는 동승석을 접은 상태에서도 운전자의 시야를 방해하지 않도록 설계했다는 설명을 들었다.

더 뉴 BMW 740 xDrive. [사진=이찬우 기자]

마사지 기능은 그동안 경험한 프리미엄 세단 가운데서도 손에 꼽을 만했다. 등을 가볍게 건드리는 정도를 넘어 분명한 압력으로 꾹꾹 눌러줬다. 시트에 몸을 누이고 다리를 뻗은 채 마사지를 받으니 이동 중에도 제대로 쉬고 있다는 느낌이 들었다.

운전석에서는 차를 움직일 힘의 여유를 느꼈다면, 뒷좌석에서는 몸을 편하게 맡길 여유를 누렸다. 시트와 발받침으로 자세를 편하게 잡고 큰 화면을 손쉽게 조작하는 경험이 더해지면서 '타고 가는 차'로서의 매력이 선명해졌다.

더 뉴 BMW 740 xDrive. [사진=이찬우 기자]

더 뉴 BMW 7시리즈의 국내 판매 가격은 가솔린과 순수전기 모델을 통틀어 1억6190만~2억3500만원이다. 시승에서 그 값어치를 가장 선명하게 느낀 순간은 2열에 몸을 누였을 때였다. 차가 나를 세심하게 대접하고 있다는 감각이 끝까지 남았다.

chanw@newspim.com