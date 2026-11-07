이번주 국내 주요 금융일정(11.9~11.13)

AI 핵심 요약beta
- 금융위·금감원·한은이 9일부터 주요 금융 일정에 돌입했다.
- 11일 건설노동자 포용금융 협약과 가계대출 동향을 발표한다.
- 12일 지배구조·가상자산 보안 대책과 금융시장 동향을 공개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 9일(월요일)
이억원 금융위원장, 예결위 부별심사(10시) 및 정무위 전체회의(14시)
금융감독원 "보이스피싱 피해로 멈춘 일상, 금융권이 다시 일상으로 이어드립니다"(15시)
금융감독원, 상장사 대상 '2026년 찾아가는 불공정거래 예방교육' 실시(12시)
신현송 한국은행 총재, BIS 총재회의 출장(~11일)
11월 10일(화요일)
이억원 금융위원장, 예결위 부별심사(10시)
이찬진 금융감독원장, 회계법인CEO·전문가 간담회(9시30분)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(16시)
금융감독원, 부동산신탁사 임원 간담회 개최(15시)
한국은행, 2026년 제20차 금통위 의사록 공개(16시)
11월 11일(수요일)
이억원 금융위원장, 건설노동자 등 포용금융 업무협약 체결(14시)
금융위원회, 건설노동자·노무제공자, 일한 이력으로 금융 문턱 낮아진다(6시)
금융위원회, 2026년 10월 가계대출 동향(잠정/12시)
금융위원회, 2026년도 금융회사 지역재투자 평가 결과 발표(15시)
이찬진 금융감독원장, 건설노동자 등 포용금융 업무협약 체결(14시)
금융감독원 "증권사의 주식정보 제공서비스 이용시 숨어있는 이용료를 미리 확인하고 이용하세요"(6시)
한국은행, 2026년 10월 금융시장 동향(12시)
한국은행, 2026년 지급결제제도 컨퍼런스 개최(14시)
11월 12일(목요일)
이억원 금융위원장, 정무위 전체회의(10시)
금융위원회, 금융회사 지배구조의 공정성·투명성을 제고하겠습니다(8시30분)
금융위원회, 가상자산업권 보안 대책회의 개최(12시)
이찬진 금융감독원장, 금융소비자보호자문위원회(14시)
금융감독원, 2026년 6월말 금융복합기업집단 자본적정성 비율(6시)
금융감독원 "누가 내 신분증과 위임장을 들고 주민센터에 왔다고요? 100% 보이스피싱 사기범입니다"(12시)
금융감독원, 증권사 발생어음·IMA 부문 C-level 임원 간담회 개최(15시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(비통방, 10시)
한국은행, 2026년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
11월 13일(금요일)
금융위원회, 2026년도 상반기 기술금융 테크평가 및 품질심사평가 결과(6시)
금융위원회, 제3차 주택공급 정례브리핑 개최(11시10분)
한국은행, 2026년 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정, 6시)
한국은행, 2026년 9월 통화 및 유동성(12시)
peterbreak22@newspim.com