사범교육에서 바이오·의학으로…국립경국대, 지역 고등교육의 새 전환점

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1947년 안동사범학교로 출발…국·공립대 통합 이어 의학교육 기반 구축 추진

지역 교육수요 대응 전통과 지역 의료 연결...의학교육 질 확보가 새 도약 관건 전망

국립의과대학 신설로 본 국립경국대학교 발자취

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 안동시에 자리한 국립경국대학교에 경북 첫 국립 의과대학이 신설된다.

국립 경국대학교가 의과대학 신설을 계기로 교육 영역을 넓힌다. 1947년 안동사범학교에서 출발해 교원 양성과 지역 고등 교육을 담당해 온 대학이 바이오·백신 분야에 이어 의학 교육으로 역할을 확대하며 새 도약의 발판을 마련한 셈이다.

교육부와 경북도 등에 따르면 정부는 국립 경국대를 경북 국립의과대학 신설 대학으로 최종 선정하고 입학 정원 40명을 배정했다. 대학은 2030학년도 첫 신입생 입학을 목표로 교수진과 교육시설 등 의학교육 기반을 마련할 계획이다.

이번 의대 신설은 국립 경국대가 이어 온 지역 교육의 역사에 새로운 전환점이 될 전망이다. 교원을 길러내던 학교에서 종합대학으로, 다시 지역 의료 인력 양성을 담당하는 대학으로 교육적 기능이 확장되는 셈이다.

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 첫 국립의과대학이 신설되는 안동의 국립경국대학 송천캠퍼스. 2026.11.07 nulcheon@newspim.com

◆ 교원 양성에서 출발한 79년…지역 종합대학으로 성장

국립 경국대의 뿌리는 1947년 7월 21일 설립된 안동사범학교다. 출발 당시 학교의 중심 역할은 교원 양성이었다.

이후 1962년 안동농업초급대학, 1965년 안동교육대학을 거치며 농업과 교육 분야를 아우르는 변화의 과정을 밟았다.

1978년에는 국립 안동초급대학으로 개편됐고 이듬해인 1979년 한문학과·사학과·민속학과 등 8개 학과를 갖춘 국립 안동대학으로 새롭게 출발했다. 교원 양성을 중심으로 했던 교육 기반이 인문학 등으로 넓어지는 시기였다.

1983년 안동시 명륜동에서 현재의 송천동 캠퍼스로 이전한 뒤 1991년 종합대학인 국립 안동대학교로 승격됐다.

이후 인문·사회과학·자연과학·공학·사범 계열 등으로 교육 영역을 확대하며 경북 북부지역의 대표적인 고등교육 기관으로 자리 잡았다.

안동대학의 이러한 변천은 시대와 지역의 교육 수요에 따라 대학의 역할이 달라져 온 과정을 보여준다. 교원과 농업 인력 양성에서 출발해 다양한 학문 분야의 인재를 기르는 종합대학으로 성장한 것이다.

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 국립경국대학교 송천캠퍼스에 조성돼 있는 학교 발전 발자취를 기록한 표지석. 2026.11.07 nulcheon@newspim.com

◆ 국립대와 도립대의 통합…서로 다른 교육 전통을 잇다

현재의 국립 경국대학교는 국립 안동대와 경북 예천의 경북 도립대가 통합해 2025년 3월 출범했다. 국립대와 도립대가 통합한 전국 첫 사례다.

경북 도립대는 1997년 예천전문대학으로 문을 연 공립 전문대학이다. 지방 행정과 산업 기술 등 지역 수요에 맞춘 전문 인력 양성에 주력했다. 종합대학으로 성장한 안동대와 실무 중심의 전문 교육을 담당한 경북 도립대가 하나의 대학 안에서 만나게 된 것이다.

통합은 학령인구 감소와 지방대학 위기에서 비롯됐다. 두 대학은 2023년 교육부 글로컬대학 사업에 선정된 뒤 2024년 6월 최종 통합 승인을 받았다.

통합 이후 대학은 안동과 예천의 교육 기반을 나눠 활용하고 있다. 안동캠퍼스는 인문·정보통신기술(ICT)·바이오·백신 분야를 중심으로 운영되며 예천캠퍼스는 공공 수요에 대응하는 인재 양성에 특화돼 있다. 통합 당시 제시한 2025학년도 입학 정원은 안동캠퍼스 1429명, 예천캠퍼스 110명이었다.

◆ 바이오·백신 특성화에 의학 교육 더해

의대 신설은 대학이 추진해 온 바이오·백신 분야 특성화와도 맞닿아 있다. 국립 경국대는 SK바이오사이언스 등 백신 관련 산업 기반을 갖춘 안동의 지역적 강점을 반영해 관련 분야를 육성하고 있다.

여기에 의학 교육이 더해지면 대학의 교육·연구 영역은 기초 및 산업 분야에서 임상 분야로 확대될 수 있다. 다만 기존 바이오·백신 분야의 기반을 의학 교육과 어떻게 연결할지는 앞으로 구체화해야 할 과제다.

경북도는 의대 신설과 함께 500병상 이상 규모의 교육병원 건립을 추진한다. 의사 양성과 임상 교육, 졸업 후 수련, 지역 의료기관 정착까지 이어지는 의료 체계를 갖추겠다는 구상이다.

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 첫 국립의과대학이 신설되는 안동의 국립경국대학 송천캠퍼스 전경. 2026.11.07 nulcheon@newspim.com

◆ 신설의 의미 넘어 교육의 질 확보가 과제

79년간 축적한 대학의 역사와 별개로 의학교육은 새롭게 구축해야 하는 영역이다. 의학교육 경험이 없는 대학이 의대를 운영하는 만큼 교수진 확보와 교육 시설 조성, 임상 실습 기반 마련, 의학 교육 평가 인증, 안정적인 재정 확보 등이 주요 과제로 꼽힌다.

특히 2030학년도 개교 목표에 맞춰 교육과정과 병원 건립 계획을 긴밀하게 연결해야 한다. 입학 정원을 확보하는 데서 나아가 학생들이 기초 의학부터 임상 실습까지 체계적으로 배울 수 있는 여건을 마련하는 일이 중요하다.

국립 경국대의 의대 신설은 교원 양성에서 종합 교육으로 이어져 온 대학의 역사에 의료 인력 양성이라는 역할을 더하는 변화다. 지역의 교육 수요에 대응해 온 전통을 지역 의료와 연결하면서도, 의학 교육의 질을 얼마나 충실히 확보하느냐가 새 도약의 관건이 될 전망이다.

nulcheon@newspim.com