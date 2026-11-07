[종합] 미래에셋증권, 그룹 4번째 해킹…피해 확산 차단 등 후속조치 돌입

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 4일과 5일 외부 해킹으로 정보가 유출됐다
- 고객 계좌번호 3800여개와 임직원 개인정보 3만5255명이 유출됐다
- 미래에셋증권은 접근 차단과 당국 신고 후 보안 점검을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생명·자산운용 이어 증권까지 그룹사 연쇄 공격, 금융권 '사이버 비상'
김미섭·허선호 대표 사과문 발표, 임직원 피해 구제 및 전사적 보안 점검 돌입
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 연쇄 해킹 파장이 거세진 가운데, 국내 최대 증권사인 미래에셋증권마저 외부 해킹 공격으로 고객 및 임직원 정보가 유출되는 피해를 입었다. 특히 이번 사고는 미래에셋그룹 내에서 발생한 네 번째 사이버 침해 사고로, 그룹 차원의 전방위적인 보안망 점검과 대응이 시급하다는 지적이 나온다.
7일 금융권 및 미래에셋증권에 따르면, 지난 4일과 5일 미래에셋증권의 모바일웹 휴대폰 인증 로그인 서비스와 사내 그룹웨어(mi-global)를 겨냥한 외부의 비정상적 접근 공격이 하루 간격으로 발생했다. 이로 인해 고객 계좌번호 3800여 개와 임직원(퇴직자 및 외주직원 포함) 3만 5255명의 개인정보가 유출됐다.
이번 미래에셋증권 해킹은 단발성 사고가 아니라 최근 금융권을 정조준해 이어지고 있는 연쇄 사이버 공격의 연장선에 있다.
앞서 미래에셋그룹은 지난달 26일 미래에셋생명에서 고객 개인정보가 유출된 데 이어, 같은 달 28일과 이달 2일에는 미래에셋자산운용과 에너지인프라자산운용에서도 외부 침투 시도가 잇따라 파악된 바 있다. 그룹 내 핵심 금융계열사들이 줄줄이 해킹 세력의 타깃이 된 셈이다.
미래에셋증권은 사고 인지 직후 즉각적인 방어 조치와 당국 보고에 착수했다. 미래에셋증권 관계자는 "외부 IP의 비정상적인 접근 정황을 포착한 즉시 해당 접근 경로를 완전히 차단하고 비상대응체계를 가동했다"며 "관련 법령에 따라 즉시 금융위원회, 금융감독원, 개인정보보호위원회 등 유관 당국에 신고를 마쳤다"고 밝혔다.
회사 측은 이번 사고가 외부에서 정상 권한 없이 자료를 열람한 형태의 침해로, 악성코드 감염이나 서비스 중단은 발생하지 않았으며 현재 주요 시스템은 정상 운영 중이라고 설명했다.
미래에셋증권 김미섭·허선호 공동 대표이사는 사과문을 통해 고개를 숙였다. 양 대표는 "고객과 임직원의 소중한 개인정보를 지켜야 할 책임을 다하지 못한 점에 대해 깊이 사과드린다"며 "정확한 사고 경위와 유출 범위를 신속히 파악하고 시스템 전반의 보안 취약점을 보완해 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 약속했다.
이에 따라 미래에셋증권은 피해 확산을 막기 위한 후속 조치에 들어갔다. 임직원 및 고객 보호: 유출된 정보를 악용한 사칭 피싱·스미싱 사기에 각별한 주의를 당부하는 한편, 전용 고객센터를 통해 피해 신고 및 문의 창구를 운영 중이다.
또한 피해 임직원들을 위해 손해배상 및 법정손해배상 청구, 개인정보분쟁조정위원회 조청 신청 등 권리 행사 절차를 안내하고 있다.
미래에셋증권은 사고가 발생한 그룹웨어 및 모바일 서비스의 대외 연결을 차단한 상태에서 추가 취약점을 정밀 점검하고 있으며, 외부에서 접속 가능한 사내 시스템 전반으로 보안 진단 범위를 대폭 확대하고 있다.
dedanhi@newspim.com