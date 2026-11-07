영양군, 민선 9기 일자리 종합계획 밑그림 마련

AI 핵심 요약beta
- 영양군은 5일 민선9기 일자리종합계획 중간보고회를 열었다.
- 계획안은 2027~2030년 고용정책 방향과 4대 추진전략을 제시했다.
- 영양군은 9개 과제와 43개 사업의 실현 가능성을 점검할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영양군의 민선9기 일자리종합계획 밑그림의 얼개가 나왔다.
영양군은 지난 5일 군청 대회의실에서 오도창 군수와 관계 공무원, 용역 수행기관 관계자 등 35여 명이 참석한 가운데 '민선 9기 일자리 목표 종합 계획 수립 용역 중간 보고회'를 열고 2027~2030년 고용정책 방향을 논의했다.
이번 보고회는 지역 노동시장의 주요 현안을 진단하고 향후 4년간 영양군 일자리정책의 중장기 발전방향과 실천 과제논의를 위해 마련됐다.
용역 수행 기관인 산업경제발전연구원은 영양군의 인구·산업 구조와 고용 동향, 일자리 수요 조사 결과 등을 분석해 민선 9기 일자리 비전과 추진 전략을 제시했다.
계획안은 '소득 든든! 일자리 탄탄! 군민 삶에 영양 가득한 활력 넘치는 영양'을 비전으로 삼았다. 청정에너지와 지역 순환 경제, 농업혁신과 생태관광, 청년정착, 돌봄 복지 등 4대 전략을 기반으로 9개 실천 과제와 43개 세부 사업을 중심으로 일자리 창출 방안을 담았다.
참석자들은 농어촌기본소득과 연계한 지역 경제 활성화 방안을 비롯 청년 창업·정주 지원, 고령층과 취약 계층을 위한 맞춤형 일자리 등 지역 특성을 반영한 사업 방향을 검토했다.
영양군은 보고회에서 제시된 의견을 토대로 세부 사업의 실현 가능성을 점검하고 군민이 체감할 수 있는 실효성 있는 일자리 목표 종합 계획을 수립할 방침이다.
오도창 영양군수는 "일자리는 군민의 안정적인 생활과 지역 경제에 활력을 불어넣는 중요한 기반"이라며 "영양군의 특성과 강점을 살려 청년부터 어르신까지 군민 모두가 체감할 수 있는 일자리 정책을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com