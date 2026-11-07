[부고] 송하칠(전 매일경제 국장)씨 모친상

▲ 유종숙(향년 104세)씨 별세, 송하진·송하칠(전 매일경제 국장)·송하백씨 모친상, 고경례·성수경·김명옥씨 시모상, 송지원·송원석·송대현·송정덕·송수미·송정민·송수현씨 조모상
=별세: 7일 오전
=빈소: 전남 고흥종합병원장례식장 2층 2호실
=입관: 8일 오전 10시
=발인: 9일 오전 8시20분
=장지: 전남 고흥군 풍양면 엄포 선영
=연락처: 061-830-3300
gkdud9387@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
▲ 유종숙(향년 104세)씨 별세, 송하진·송하칠(전 매일경제 국장)·송하백씨 모친상, 고경례·성수경·김명옥씨 시모상, 송지원·송원석·송대현·송정덕·송수미·송정민·송수현씨 조모상
=별세: 7일 오전
=빈소: 전남 고흥종합병원장례식장 2층 2호실
=입관: 8일 오전 10시
=발인: 9일 오전 8시20분
=장지: 전남 고흥군 풍양면 엄포 선영
=연락처: 061-830-3300
gkdud9387@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적