'친명 모임' 더민주전국혁신회의 4기 출범…이광희 상임대표 연임

AI 핵심 요약beta
- 더민주전국혁신회의가 8일 4기 지도부를 출범시키고 이광희 의원을 상임대표로 선출했다
- 혁신회의는 ‘다시 혁신, 끝까지 이재명’을 새 슬로건으로 내걸었다
- 김문수·김준혁 의원 등은 공동대표로 선출돼 이재명 정부 지원에 나선다
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'다시 혁신, 끝까지 이재명' 슬로건
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 내 강성 친명(친이재명) 성향 모임인 더민주전국혁신회의(혁신회의)가 8일 4기 지도부를 출범시키고 이광희 민주당 의원을 상임대표로 선출했다.
혁신회의는 '다시 혁신, 끝까지 이재명'을 새로운 슬로건으로 내걸고 이재명 정부에 대한 지원을 이어갈 방침이다.
혁신회의는 이날 국회에서 전국대회를 열고 4기 지도부를 선출했다.
상임대표에는 초선인 이광희 의원이 선출됐다. 3기 지도부에서도 상임대표를 맡았던 이 의원은 이번 선출로 연임하게 됐다.
공동대표에는 초선인 김문수·김준혁 의원과 혁신회의 지역 대표를 역임한 박완희·이재용씨 등이 선출됐다.
한병도 민주당 원내대표는 이날 전국대회 축사에서 "더민주혁신회의는 정당 혁신과 정치 개혁의 가치를 현장에서 실천하는 강력한 혁신 공동체"라고 했다.
이어 "혁신회의가 이재명 정부 성공을 뒷받침하는 가장 든든한 버팀목이 돼줄 것이라 믿는다"고 밝혔다.
혁신회의는 원외 조직으로 출발했지만, 1기 상임대표를 맡았던 김우영 의원을 비롯한 소속 인사들이 지난 총선에서 국회에 입성하면서 원내와 원외를 아우르는 조직으로 확대됐다.
chogiza@newspim.com