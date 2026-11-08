대구교도소 후적지 개발 본격 추진…서남부권 새 성장거점 조성

AI 핵심 요약beta
- 대구시는 8일 대구교도소 후적지 개발사업이 국유재산 심의를 통과했다고 밝혔다
- 달성 아레나와 공동주택 500세대, 도시지원시설을 갖춘 복합공간을 조성한다
- 대구시는 관계기관 협의와 세부 구상 마련, 재원 확보 검토에 속도를 낼 계획이다
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달성 아레나·500세대 공동주택·도시지원시설 연계....문화·주거 기능 확충
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구교도소 후적지 개발사업이 국유재산 정책심의를 통과하면서 본격적인 추진 단계에 들어선다.
대구시는 복합문화시설인 '달성 아레나'를 중심으로 주거·도시지원시설이 어우러진 복합공간을 조성해 서남부권의 새로운 성장거점으로 육성할 계획이다.
대구시는 달성군 화원읍 천내리 2624번지 일원 대구교도소 후적지 개발사업이 재정경제부 국유재산 정책심의를 통과함에 따라 관계기관 협의와 개발 구상 구체화 등 후속 절차를 본격 추진한다고 8일 밝혔다.
사업 대상지는 약 10만4000㎡ 규모다. 개발계획에는 달성 아레나와 약 500세대의 공동주택, 약 1만6000㎡ 규모의 도시지원시설 용지가 반영됐다.
문화시설과 주거기반, 도시지원 기능을 연계해 후적지 활용도를 높이고 지역에 새로운 활력을 불어넣겠다는 구상이다.
핵심시설인 '달성 아레나'는 약 5만㎡ 규모로 2033년까지 조성을 목표로 한다. 2000~3000 석 규모의 대공연장과 전시장, 공원 등을 포함하는 방안이 검토되고 있다.
조성이 완료되면 지역 주민의 공연·전시 관람 기회를 넓히고 일상에서 이용할 수 있는 문화·여가 공간을 확충하는 데 기여할 것으로 기대된다.
약 500세대 규모로 계획된 공동주택은 지역의 주거 기반을 보완하고 정주 여건을 뒷받침하는 역할을 맡는다. 문화시설과 주거공간이 함께 들어서면서 후적지가 주민들이 머물고 이용하는 생활공간으로 바뀔 전망이다.
도시지원시설 용지는 전체 개발계획과 연계해 별도의 활용 구상을 마련한다. 대구시는 사업 추진 과정에서 공공성과 실효성을 고려해 다양한 활용 방안을 검토할 계획이다.
이번 심의 통과는 후적지 개발을 구체화하기 위한 첫 관문을 넘었다는 데 의미가 있다. 다만 세부 시설계획과 재원 확보 방안 등은 향후 관계기관 협의와 관련 절차를 거쳐 구체화해야 한다.
대구시는 LH 등 관계기관과 협의를 강화하고 개발구상 구체화, 관련 절차 이행, 재원 확보 방안 검토에 속도를 낼 방침이다. 문화·주거·도시지원 기능이 조화를 이루도록 사업을 추진해 후적지 개발 효과가 지역의 정주 여건 개선과 서남부권 활성화로 이어지도록 할 계획이다.
추경호 시장은 "이번 국유재산 정책심의 통과는 대구교도소 후적지 개발사업을 본격화하는 중요한 전환점"이라며 "달성 아레나와 공동주택, 도시지원시설이 조화를 이루는 개발 구상을 통해 대구교도소 후적지가 지역의 새로운 성장 기반이 될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협의하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com