태안 9층 복합건축물서 불…2200만원 재산 피해

[태안=뉴스핌] 오영균 기자 = 지난 7일 오후 8시 46분쯤 충남 태안군 태안읍의 한 9층짜리 복합건축물에서 화재가 발생했다.
8일 충남소방본부에 따르면 불은 약 2시간 만인 전날 오후 10시 47분쯤 진화됐다.
이 불로 건물 5층 일부가 소실되고 6층부터 9층까지 그을음 피해가 발생하는 등 소방서 추산 2200만원의 재산 피해가 났다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 경위를 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com
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[태안=뉴스핌] 오영균 기자 = 지난 7일 오후 8시 46분쯤 충남 태안군 태안읍의 한 9층짜리 복합건축물에서 화재가 발생했다.
8일 충남소방본부에 따르면 불은 약 2시간 만인 전날 오후 10시 47분쯤 진화됐다.
이 불로 건물 5층 일부가 소실되고 6층부터 9층까지 그을음 피해가 발생하는 등 소방서 추산 2200만원의 재산 피해가 났다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 경위를 조사하고 있다.
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