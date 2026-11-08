[내일날씨] 월요일 출근길 '쌀쌀'…전국 대체로 흐리고 남부·제주 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 8일 9일 전국이 흐리고 남부·제주에 비가 내린다고 예보했다
- 비는 9일 저녁 대부분 그치며 제주에는 최대 30㎜가 내리겠다
- 9일 기온은 아침 2~12도, 낮 10~15도로 쌀쌀하고 해상은 거칠겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중부지방 오후부터 맑아져…강원영동 대기 건조·해상 풍랑 주의
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 9일 월요일은 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 낮 최고기온은 10~15도에 머물며 쌀쌀한 날씨가 이어질 전망이다.
8일 기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리겠으나 강원영동을 제외한 중부지방은 오후부터 차차 맑아지겠다. 남부지방과 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠으며, 대부분 지역의 비는 저녁에 그칠 것으로 예상된다.
비는 8일 밤 제주도에서 시작돼 9일 이른 새벽 광주·전남 지역으로 확대되겠다. 이후 오후부터 전북과 경북 남부, 경남권에도 비가 내리겠으며, 저녁 6~9시 사이 대부분 그치겠다.
강원 중·남부 동해안에는 낮 12시부터 오후 6시 사이, 경북 동해안에는 오후 3시부터 밤 12시 사이 비가 내리는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 8일 밤부터 제주도 5~30㎜로 가장 많겠다. 광주·전남과 부산·울산·경남, 울릉도·독도에는 5~10㎜의 비가 예상된다.
경북 동해안은 5㎜ 안팎, 전북과 대구·경북 남부 내륙, 강원 중·남부 동해안은 5㎜ 미만의 강수량을 기록하겠다.
기온은 평년보다 낮은 수준을 보이며 추위가 이어지겠다. 9일 전국 아침 최저기온은 2~12도, 낮 최고기온은 10~15도로 예보됐다.
강원영동을 중심으로는 대기가 건조한 상태가 이어질 전망이다.
해상에서는 강한 바람과 높은 물결에 유의해야겠다. 9일 서해 먼바다의 물결은 최고 3.0~3.5m, 남해 먼바다는 최고 3.0m, 동해 먼바다는 최고 4.0m까지 높게 일겠다. 특히 동해 앞바다에서도 물결이 0.5~2.5m로 일 것으로 예상된다.
100wins@newspim.com