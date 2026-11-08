韓 육·해군총장, 이달 중순 방일 조율… 한일 군 수뇌 교류 잇따라

AI 핵심 요약beta
- 김규하·김경률 육·해군참모총장이 8일 이달 중순 일본 방문을 조율했다
- 두 총장은 일본 육상·해상자위대 수뇌부와 각각 회담할 전망이다
- 이번 방일은 일본 자위대 수뇌부의 방한에 대한 답방으로 풀이된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
日 육·해·공 막료장 올해 모두 방한… 답방 성격
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 김규하 육군참모총장과 김경률 해군참모총장이 이달 중순 일본을 방문해 육상·해상자위대 수뇌부와 각각 회담하는 방안을 조율 중이라고 일본 요미우리신문이 8일 보도했다.
요미우리는 한일 정부 관계자를 인용해 김 육군총장은 아라이 마사요시 육상막료장과, 김 해군총장은 사이토 아키라 해상막료장과 면담할 전망이라고 전했다. 막료장은 한국군 참모총장에 해당하는 자위대 각 군의 최고 지휘관이다.
이번 방일은 일본 측 방한에 대한 답방으로 풀이된다. 아라이 육상막료장은 지난 9월, 사이토 해상막료장은 지난 4월 한국을 찾았다. 모리타 다케히로 항공막료장도 지난달 방한했다. 올해 들어 일본 육·해·공 막료장 3명이 모두 한국을 다녀간 셈이다.
요미우리는 동아시아에서 미군의 억지력 약화를 우려하는 목소리가 나오는 등 안보 환경이 엄중해지는 가운데 한일 간 육·해·공 방위 협력이 진행되고 있다고 평가했다. 한일 군사 교류가 육·해·공 전 영역에서 함께 속도를 내고 있다.
gomsi@newspim.com