'입동' 전국 영하권 추위…전국 곳곳서 첫 얼음 관측

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 7일 입동을 맞아 전국 곳곳 아침 기온이 영하로 떨어졌다고 밝혔다.
- 설악산은 영하 9도까지 내려갔고 서울·대전·청주 등에서 첫얼음이 관측됐다.
- 기상청은 8일까지 영하권 추위와 큰 일교차가 이어질 것으로 예보했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울·대전·청주·전주 등 첫얼음 관측
8일까지 추위 지속…큰 일교차 주의
[서울=뉴스핌] 김하영 기자 = 겨울의 시작을 알리는 절기 '입동'인 7일 전국 곳곳에서 아침 기온이 영하권으로 떨어졌다. 강원 설악산은 영하 9도까지 내려갔으며 서울과 대전, 청주 등에서는 올 가을 첫얼음이 관측됐다.
7일 기상청에 따르면 이날 강원 설악산의 아침 최저기온은 영하 9도로 전국 주요 관측 지점 가운데 가장 낮았다.
강원지역에서는 향로봉 영하 7.6도, 화천 광덕산 영하 7.4도, 횡성 둔내 영하 6.3도, 홍천 서석 영하 6.2도 등을 기록했다.
동해안에서도 삼척 원덕 영하 2.2도, 강릉 주문진 영하 1.5도까지 떨어졌다. 북강릉에서는 지난해보다 10일 늦고 평년보다 5일 빠르게 첫얼음이 관측됐다.
이날 수도권에서도 영하권 추위가 이어졌다. 경기 연천 신서는 영하 6.4도, 양평 청운은 영하 5.6도, 가평 북면과 포천 광릉은 각각 영하 5.3도를 기록했다.
인천 강화군은 영하 2도, 계양구와 부평구 등은 영하 1도까지 내려갔다. 경기 가평과 양평 서부에 발효됐던 한파주의보는 이후 해제됐다.
충청권 역시 기온이 크게 떨어졌다. 충북 제천 백은 영하 5.5도, 충주 엄정 영하 4.8도, 청주 상당과 음성은 영하 3.6도를 기록했다.
대전·충남에서는 계룡 영하 3도, 청양·천안·공주·논산·홍성이 영하 1도까지 내려갔다. 대전과 청주에서도 첫얼음이 관측됐으며, 청주에서는 첫서리도 함께 나타났다.
호남지역에서도 추위가 이어졌다. 전북 진안 주천은 영하 4.7도, 무주는 영하 3.2도, 장수는 영하 3.1도를 기록했다.
전북 대부분 지역의 아침 기온은 전날보다 6~10도 떨어졌다. 전주에서는 지난해보다 4일 늦고 평년보다 하루 빠르게 첫얼음이 관측됐다.
광주·전남도 전날보다 아침 기온이 5~10도 낮아졌다. 전남 구례 성삼재는 영하 2.1도, 화순 백아는 영하 1.8도, 나주는 영하 0.4도까지 떨어졌다.
이날 낮에도 전국 대부분 지역에서 쌀쌀한 날씨가 이어질 전망이다. 예상 낮 최고기온은 강원 7~13도, 경기 8~13도, 충북 8~11도, 대전·충남 9~13도 등이다.
기상청은 8일까지 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 머무는 곳이 있겠다고 예보했다. 바람도 강하게 불면서 체감온도는 실제 기온보다 낮을 것으로 예상된다.
특히 낮과 밤의 기온 차가 10~15도 안팎으로 크게 벌어지는 지역이 많을 전망이다. 내륙과 산지를 중심으로 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠다.
gkdud9387@newspim.com