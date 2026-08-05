SSG닷컴, 추석 선물세트 사전 예약… 물량 10% 확대

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다음달 15일까지… 1만원 내외 실속형 세트 18% 늘려

행사카드 결제 시 최대 50% 할인·최대 120만원 적립

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴이 다음달 15일까지 추석 선물세트 사전 예약 판매를 진행한다고 5일 밝혔다.

사전 예약 물량은 지난해 추석보다 10% 확대했다. 상품 구성은 프리미엄과 실속형 구색을 다양화했고, 1만원 내외 실속형 선물 세트 수는 지난해 추석보다 18% 늘렸다.

SSG닷컴이 다음달 15일까지 추석 선물세트 사전 예약 판매를 진행한다. [사진=SSG닷컴]

프리미엄 세트 대표 상품으로는 사과·배·샤인머스캣·애플망고로 구성한 쓱닷컴 단독 브랜드 '정담' 과일 세트를 9만 5000원대에 선보인다. '청담 새벽집' 1++ No.9 등급 등심·안심·채끝 세트는 30만원대에 구매할 수 있다.

조선호텔앤리조트는 김치 등 식품과 헤리티지 타월을 비롯한 라이프스타일 세트를 포함해 70여 가지 상품을 쓱닷컴을 통해 예약 판매한다. 이밖에 '카비아리' 캐비아 세트 등 미식 상품도 마련했다.

실속형 상품으로는 '대천김' 캔김과 '사조' 참치캔, '신라명과' 마들렌 등 먹거리 세트를 1만원대에 준비했다. '애경', 'LG생활건강', '루치펠로' 등 생활용품 선물도 판매한다.

사전 예약 기간 행사카드로 결제하면 상품에 따라 최대 50%를 할인해준다. 구매 금액에 따라 최대 120만원 SSG머니 적립 또는 즉시 할인 혜택도 제공한다.

멤버십 '쓱7클럽' 회원 대상 혜택도 마련했다. 사과·배·샤인머스캣·황금향 혼합 과일 선물세트와 1등급 한우 선물 세트, 다양한 부위로 구성된 참치회 세트 등을 멤버십 전용 특가에 선보인다. 멤버십 회원은 쓱배송 세트 구매 시 결제 금액의 7%, 택배배송 세트 구매 시 3%를 SSG머니로 추가 적립 받을 수 있다. 최근 3개월간 구매 횟수 4회 이상, 구매 금액 100만원 이상인 '쓱7클럽 VIP' 회원에게는 적립 혜택을 한도 없이 제공한다.

회사는 올해 연휴가 짧아 온라인을 통한 명절 선물 구매 수요가 늘어날 것으로 예상해 물량을 늘리고, 양극화하는 소비 흐름을 반영해 가격대별 구색을 넓혔다고 설명했다.

kji01@newspim.com