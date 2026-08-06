서연컴퍼니, 시드 투자 유치…일본·동남아 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 서연컴퍼니가 6일 와이앤아처·콴티파이 인큐베이터서 시드 투자 유치했다
- 투자 후 기업가치는 45억 원으로 인정받았다
- 베리즈 일본 확장과 루티니 론칭으로 아시아 공략 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 웰니스 뷰티 브랜드를 전개하는 주식회사 서연컴퍼니가 와이앤아처와 콴티파이 인큐베이터로부터 시드 투자를 유치했다고 6일 밝혔다.
와이앤아처와 콴티파이 인큐베이터의 공동 투자 형태로 진행된 이번 투자에서 서연컴퍼니는 투자 후 기업내용(Post-money Valuation) 45억 원을 인정받았다.
서연컴퍼니는 디자인 완성도와 브랜드 콘셉트를 기반으로 초기 시장 진입 단계부터 해외 유통 채널을 확보해 온 스타트업이다. 특히 일본 시장에서 오프라인 유통망을 빠르게 구축하며 브랜드 성장의 기반을 마련했다.
대표 브랜드 '베리즈(VERRIES)'는 일본 3대 버라이어티 스토어 중 하나로 알려진 '플라자(PLAZA)' 전국 140여 개 매장에 동시 입점했다. 이후 오사카 한큐백화점에서 팝업스토어를 운영하며 현지 소비자와의 접점을 넓혔다.
일본 외 아시아 시장을 향한 움직임도 이어지고 있다. 서연컴퍼니는 신세계백화점이 주관하는 베트남 및 태국 해외 진출 지원 행사에 연이어 참여하며, 동남아 주요 국가로 사업 범위를 넓히는 기반을 다지고 있다.
사업 영역도 스포츠·웰니스 분야로 확장되고 있다. 서연컴퍼니는 국민체육진흥공단이 주관하는 '2026 스포츠 액셀러레이팅 지원사업'에 선정되며 회복과 뷰티를 결합한 신규 브랜드 개발을 화했다.
오는 10월 공식 론칭을 앞둔 '루티니(ROUTINY)'는 바르는 마그네슘을 기반으로 한 회복(Recovery) 솔루션 브랜드다. 서연컴퍼니는 루티니를 통해 운동 후 피부 케어와 근육 피로 회복솔루션을 제공하고, 기존 미용 중심 시장과 구분된 '회복 뷰티' 카테고리를 만들어간다는 계획이다.
투자금은 일본 오프라인 유통 채널을 추가로 넓히는 데 활용된다. 아울러 루티니의 시장 안착을 위한 마케팅, 베트남·태국 등 아시아 주요 거점 국가 대상 커머스 기능 개선에도 투입될 예정이다.
서연컴퍼니 서명석 대표는 "와이앤아처와 콴티파이 인큐베이터로부터 사업성과 확장 가능성을 인정받게 돼 의미 있게 생각한다"며 "베리즈를 통해 축적한 일본 유통 이용과 루티니의 회복 솔루션을 바탕으로 아시아 시장에서 경쟁력 있는 뷰티·웰니스 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com