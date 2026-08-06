Sh수협은행, 상상인증권 인수 추진

AI 핵심 요약beta
- Sh수협은행이 6일 상상인증권 인수를 추진했다
- 상상인과 MOU를 맺고 실사·가격협상 진행 중이다
- 비은행 확대 위해 증권사까지 확보하려는 행보다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이르면 연말 거래 완료 전망
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = Sh수협은행이 상상인증권 인수를 추진한다.
6일 금융권에 따르면 Sh수협은행은 상상인증권 최대주주인 상상인과 지분 인수를 위한 협의를 진행하고 있다. 양측은 지난달 독점적 협상권을 주요 내용으로 하는 양해각서(MOU)를 체결한 것으로 알려졌다.
Sh수협은행은 인수 자문사로 삼일PwC와 법무법인 김앤장 등을 선정하고 현재 상상인증권에 대한 실사를 진행 중이다. 가격협상 등을 거쳐 이르면 연말까지 거래를 마무리할 전망이다.
상상인증권의 최대주주는 상상인으로 지분 55.85%를 보유하고 있다. 특수관계인 지분을 포함한 최대주주 측 지분율은 약 65%다.
이번 인수 추진은 비은행 사업을 확대하고 장기적으로 금융지주 체제를 구축하기 위한 행보로 풀이된다. Sh수협은행은 지난해 SK증권으로부터 트리니티자산운용을 인수한 뒤 사명을 Sh수협자산운용으로 변경했다. 여기에 상상인증권까지 품으면 자산운용사에 이어 증권사를 확보하며 비은행 계열사 포트폴리오를 한층 넓히게 된다.
상상인증권은 이날 공시를 통해 "당사의 최대주주인 상상인은 Sh수협은행과 당사 지분 매각과 관련해 협의를 진행 중"이라며 "현재까지 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 밝혔다.
romeok@newspim.com