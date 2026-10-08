북미 고객 매출 급증…롯데백화점, LA서 K뷰티 팝업 연다

유통사 유일 참여…신진 브랜드 해외 진출 지원

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 미국 로스앤젤레스(LA)에서 국내 뷰티 브랜드를 소개하는 팝업스토어를 연다. 브랜드 발굴과 상품 구성 역량을 활용해 현지 소비자 반응을 살피고, 협력사의 해외 판로 개척을 지원한다.

롯데백화점은 오는 13~17일까지 LA한국문화원 내 글로벌 K존(Zone) '라온(LA)'에서 'K컬처 뷰티앤패션 팝업'을 운영한다고 8일 밝혔다.

LA한국문화원 글로벌 K존 라온 개관 포스터 [사진=롯데백화점 제공]

이번 행사는 문화체육관광부가 추진하는 글로벌 K존의 LA 개관을 기념해 마련됐다. 롯데백화점은 유통사 가운데 유일한 파트너사로 참여한다. 글로벌 K존은 국내 브랜드를 통해 한국의 뷰티·패션·식품 등 생활문화를 소개하는 공간으로, 올해 LA와 뉴욕, 파리, 베이징, 상하이, 도쿄 등 6개 도시에 문을 연다.

팝업에서는 스킨케어와 향 제품을 중심으로 총 7개 국내 브랜드를 선보인다. 아로마티카와 센텔리안24, 비비앙, 헤트라스 등이 참여하며 롯데백화점의 K-뷰티 편집숍 '더캐스트'도 함께한다.

상품 소개와 함께 인공지능(AI)을 활용한 피부 진단·분석과 스킨케어 루틴 추천, 개인별 향기 상담 등 체험 프로그램을 운영한다. 현지 고객이 제품을 직접 사용하고 자신에게 맞는 상품을 찾아볼 수 있도록 구성했다.

롯데백화점에 따르면 최근 3개월간 K뷰티 상품군의 외국인 매출은 전년 동기 대비 110% 증가했다. 같은 기간 북미권 고객 매출도 120% 늘었다. 회사는 미국 소비자의 관심을 현지 브랜드 체험과 연결해 신규 고객 확보를 지원할 계획이다.

이번 팝업은 독자적으로 해외 시장에 진출하기 어려운 신진 브랜드에 현지 고객과 만날 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다. LA한국문화원의 인프라와 롯데백화점의 유통 역량을 결합해 참여 브랜드가 시장 반응을 확인하고 해외 사업 가능성을 살펴볼 수 있도록 돕는다.

국내 유통망 확대 지원도 이어간다. 팝업 참여 브랜드인 헤트라스는 오는 12월 롯데아울렛 서울역점에서 유통사 최초 단독 팝업을 열 예정이다. 자체 매장 운영이 어려운 소규모 브랜드에는 라이브쇼핑 특화 편집숍 더캐스트를 통해 온·오프라인 판매 채널을 넓힐 기회를 제공한다.

정수연 롯데백화점 뷰티&액세서리부문장은 "이번 '글로벌 K존' 참여는 롯데백화점이 발굴한 브랜드를 해외 고객과 연결함으로써, 파트너사의 다음 성장 단계를 함께 모색하는 시도라는 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로도 신진 브랜드 발굴에 힘써 빠르게 변화하는 뷰티 트렌드를 고객에게 한발 앞서 제안하고, 브랜드와 상생하는 선순환 구조를 구축할 것"이라고 밝혔다.

nrd@newspim.com