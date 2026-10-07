에이피알 메디큐브, 멕시코 프리미엄 백화점 입점…K뷰티 최초

AI 핵심 요약beta
- 에이피알 메디큐브가 7일 멕시코 백화점에 입점했다
- 팔라시오 데 히에로에 K뷰티 첫 상시 매장을 열었다
- 인기 제품을 앞세워 중남미 오프라인 확장에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브가 멕시코시티 소재 프리미엄 백화점에 상시 매장을 열고 현지 오프라인 사업 확대에 나선다.
에이피알은 메디큐브가 멕시코 현지 시간 기준 7일 멕시코시티 북서부의 팔라시오 데 히에로 싸뗄리테점에 공식 입점했다고 7일 밝혔다. 팔라시오 데 히에로는 멕시코를 대표하는 프리미엄 백화점 체인으로, 이번 입점은 백화점 그룹 전체를 통틀어 K뷰티 브랜드로서는 최초 사례다.
매장에서는 'PDRN 핑크 펩타이드 앰플', 'PDRN 겔 패드', '콜라겐 나이트 랩핑 마스크', '에이지알 부스터 프로 X2' 등 글로벌 시장에서 판매 성과가 확인된 제품을 우선 선보이며, 현지 수요에 따라 제품군을 확대할 예정이다.
에이피알은 지난해 12월 세포라와 코스트코 전 매장에 입점한 데 이어 올해 상반기 샘스클럽 전 매장, 7월 울타 뷰티 전 매장으로 판매 접점을 넓혀왔다. 이달 중에는 팔라시오 데 히에로 코요아칸점에도 추가 입점할 계획이다.
에이피알 관계자는 "최근 중남미 주요국의 한국 화장품 수입액이 2년 만에 1억달러를 돌파하는 등 K뷰티에 대한 현지 수요가 폭발적으로 증가하고 있다"며 "프리미엄 백화점 진출을 통한 유통 인프라 다변화와 현지 수요에 맞춘 전략적 거점 확대로 글로벌 성장세를 이어갈 예정"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com