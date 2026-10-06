동국제약 센텔리안24, 카카오톡 선물하기에 기프트 세트 2종 출시

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마데카 크림 누적 판매 1억개 기념…스킨케어·리프팅 제품 구성

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 더마코스메틱 브랜드 '센텔리안24'의 '마데카 기프트 세트' 2종을 카카오톡 선물하기에 출시한다고 6일 밝혔다.

이번에 선보이는 제품은 '마데카 프리미엄 컬렉션 기프트 세트'와 '마데카 크림 타이트 리프팅 인텐스 듀오 세트'다.

센텔리안24 '마데카 프리미엄 컬렉션 기프트 세트 [사진=동국제약]

마데카 프리미엄 컬렉션 기프트 세트는 일상적인 피부 관리부터 집중 관리까지 다양한 피부 고민에 맞춰 사용할 수 있도록 구성했다. 핵심 성분인 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)를 기반으로 안티에이징과 피부 생기, 기미·잡티 관리에 초점을 맞춘 제품을 담았다.

'마데카 크림 에이징 포커스', '엑스퍼트 마데카 멜라 캡처 토닝샷 앰플', '마데카 멜라 캡처 앰플 캡슐 크림' 등이 포함된다. 포장에는 버건디 색상과 그라데이션을 적용했다.

마데카 크림 타이트 리프팅 인텐스 듀오 세트는 '마데카 크림 타이트 리프팅', '마데카 인텐스 리프팅 아이크림', 얼굴·눈가 관리용 괄사로 구성했다. 얼굴과 눈가의 탄력 관리에 괄사를 활용한 피부 관리를 함께 할 수 있도록 기획했다.

마데카 크림 타이트 리프팅은 수분 공급과 피부선 정돈, 탄력 관리를 위한 '피부 저속노화 3단 메커니즘'을 적용한 제품이다. 세트 포장에는 바이올렛 색상을 바탕으로 세로형 패턴과 라벤더 그라데이션을 사용했다.

센텔리안24 담당자는 "최근 마데카 크림 누적 판매량 1억개 돌파를 기념해 더 많은 분들이 카카오톡 선물하기를 통해 센텔리안24 제품을 편리하게 선물할 수 있도록 기프트 세트 2종을 기획했다"며 "풍성한 구성과 실용성을 갖춘 선물로 마음을 전할 수 있기를 바란다"고 말했다.

sykim@newspim.com