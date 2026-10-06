버려진 안전모가 책상·의자로...GS건설, 건설현장 자원 재활용 2천건 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중고 사무용품·자재 교환 플랫폼 '자이마켓' 운영...2000여건 거래

업사이클링 활동으로 폐안전모 재활용...복지시설에 벤치 기증

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 건설 현장에서 사용하고 남은 물품을 재사용하는 자원 선순환 활동을 확대하고 있다.

GS건설은 6일 현장 중고 사무용품과 자재를 실시간으로 공유·교환하는 자체 플랫폼인 '자이마켓(Xi-market)'을 도입한 후 현재까지 전국 75개 현장에서 총 2000여건 거래가 이뤄졌다고 밝혔다.

GS건설 현장 직원들이 사내 중고물품 거래 플랫폼 '자이마켓'에서 거래된 물품을 전달하는 모습 [사진=GS건설]

품목별로는 사무·비품 용품이 약 900건(46%)으로 가장 많았고, 안전용품 450건(23%), 공사자재 120건(6%)으로 뒤를 이었다.

자이마켓은 2024년 12월 도입됐다. 공사 초기 현장에서 각종 비품을 새로 구매하는 반면 준공을 앞둔 현장에서는 사용할 수 있는 잔여 물품을 비용을 들여 폐기하는 데 대한 문제 의식에서 출발했다.

현장에서 더 이상 필요하지 않은 물품을 다른 현장에 제공하면 불필요한 구매와 폐기를 동시에 줄일 수 있다.

GS건설은 재사용이 어려운 물품은 업사이클링을 통해 새롭게 활용하고 있다. 업사이클링은 2022년 사내 혁신활동인 해커톤에서 직원들이 현장에서 버려지는 안전모 활용 방법을 고민하면서 시작됐다.

폐안전모는 책상과 의자, 사무실 명패, 고객 굿즈로 재탄생했다. 도면과 각종 도구를 보관하는 현장용 가방인 갱폼 수직망으로도 변신했다. 폐자재를 재활용해 제작한 업사이클링 벤치는 보훈원 등 지역사회 복지시설에 기증했다.

폐안전모 업사이클링으로 현재까지 약 3톤의 탄소배출량을 줄여 소나무 약 400그루를 심는 것과 유사한 탄소저감 효과를 거뒀다.

다양한 자재와 물품이 투입되는 건설현장 특성상 자원의 효율적 활용과 폐기물 저감이 중요하다. GS건설은 현장 구성원들이 낸 아이디어를 바탕으로 자발적인 자원 선순환 문화를 만들어가고 있다.

특히 허윤홍 GS건설 대표가 강조한 현장 중심 혁신과 지속가능한 경영과도 연결된다. 허 대표는 구성원들이 현장에서 문제를 발견하고 직접 해결 방안을 찾아 실행하는 조직문화를 강조하고 있다.

GS건설 관계자는 "공사 과정에서 다양한 자재와 물품이 사용되는 만큼 작은 아이디어와 실천만으로 자원 낭비를 줄일 수 있다"며 "앞으로도 현장에서 시작된 자발적인 아이디어를 적극 발굴해 자원 선순환 문화를 확산하고 친환경 건설문화 조성에 기여하겠다"고 밝혔다.

krawjp@newspim.com