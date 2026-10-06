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버려진 안전모가 책상·의자로...GS건설, 건설현장 자원 재활용 2천건 돌파

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AI 핵심 요약

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  • GS건설이 6일 자이마켓 도입 후 75개 현장서 2000여건 거래를 했다.
  • 사무용품 900건, 안전용품 450건 등 중고 물품을 공유·교환했다.
  • 폐안전모 업사이클링으로 탄소 3톤을 줄이며 자원 선순환을 넓혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중고 사무용품·자재 교환 플랫폼 '자이마켓' 운영...2000여건 거래
업사이클링 활동으로 폐안전모 재활용...복지시설에 벤치 기증

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 건설 현장에서 사용하고 남은 물품을 재사용하는 자원 선순환 활동을 확대하고 있다.

GS건설은 6일 현장 중고 사무용품과 자재를 실시간으로 공유·교환하는 자체 플랫폼인 '자이마켓(Xi-market)'을 도입한 후 현재까지 전국 75개 현장에서 총 2000여건 거래가 이뤄졌다고 밝혔다.

GS건설 현장 직원들이 사내 중고물품 거래 플랫폼 '자이마켓'에서 거래된 물품을 전달하는 모습 [사진=GS건설]

품목별로는 사무·비품 용품이 약 900건(46%)으로 가장 많았고, 안전용품 450건(23%), 공사자재 120건(6%)으로 뒤를 이었다.

자이마켓은 2024년 12월 도입됐다. 공사 초기 현장에서 각종 비품을 새로 구매하는 반면 준공을 앞둔 현장에서는 사용할 수 있는 잔여 물품을 비용을 들여 폐기하는 데 대한 문제 의식에서 출발했다.

현장에서 더 이상 필요하지 않은 물품을 다른 현장에 제공하면 불필요한 구매와 폐기를 동시에 줄일 수 있다.

GS건설은 재사용이 어려운 물품은 업사이클링을 통해 새롭게 활용하고 있다. 업사이클링은 2022년 사내 혁신활동인 해커톤에서 직원들이 현장에서 버려지는 안전모 활용 방법을 고민하면서 시작됐다.

폐안전모는 책상과 의자, 사무실 명패, 고객 굿즈로 재탄생했다. 도면과 각종 도구를 보관하는 현장용 가방인 갱폼 수직망으로도 변신했다. 폐자재를 재활용해 제작한 업사이클링 벤치는 보훈원 등 지역사회 복지시설에 기증했다.

폐안전모 업사이클링으로 현재까지 약 3톤의 탄소배출량을 줄여 소나무 약 400그루를 심는 것과 유사한 탄소저감 효과를 거뒀다.

다양한 자재와 물품이 투입되는 건설현장 특성상 자원의 효율적 활용과 폐기물 저감이 중요하다. GS건설은 현장 구성원들이 낸 아이디어를 바탕으로 자발적인 자원 선순환 문화를 만들어가고 있다.

특히 허윤홍 GS건설 대표가 강조한 현장 중심 혁신과 지속가능한 경영과도 연결된다. 허 대표는 구성원들이 현장에서 문제를 발견하고 직접 해결 방안을 찾아 실행하는 조직문화를 강조하고 있다.

GS건설 관계자는 "공사 과정에서 다양한 자재와 물품이 사용되는 만큼 작은 아이디어와 실천만으로 자원 낭비를 줄일 수 있다"며 "앞으로도 현장에서 시작된 자발적인 아이디어를 적극 발굴해 자원 선순환 문화를 확산하고 친환경 건설문화 조성에 기여하겠다"고 밝혔다.

krawjp@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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