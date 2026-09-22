GS건설, 로봇 현장적용 전 테스트 공간 구축...피지컬 AI 투입 속도

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 22일 용인 기술연구소에 PoC 센터를 마련했다.
- 건설로봇과 피지컬 AI를 현장 투입 전 검증하는 공간이다.
- 작업자 부담 완화와 안전리스크 저감을 목표로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
혁신 협의체 운영...기술 수요 발굴
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 건설현장에 건설로봇과 피지컬 AI를 투입하기 전 성능과 안전성을 실험할 수 있는 공간을 구축한다.
GS건설은 22일 경기도 용인시 GS건설 기술연구소 내 일부 공간을 리모델링해 새로운 기술과 건설로봇 성능과 운영 가능성을 검증하는 '사전검증센터(PoC 센터)'를 마련했다고 밝혔다.
사전검증센터는 개별 로봇 성능을 시험하는데 그치지 않고, 실제 건설현장 적용 과정에서 발생할 수 있는 다양한 변수를 사전에 확인하는 공간이다.
사전검증으로 작업자와 로봇의 역할 분담과 작업 순서, 이동 동선, 운영 조건을 미리 점검하고 현장 적용에 필요한 프로세스를 설계한다.
사전검증센터에서는 콘크리트 타설 후 바닥 평탄도를 확보하는 작업을 수행하는 레벨링 로봇을 비롯해 다양한 건설로봇을 실험하고 있다.
GS건설은 사전검증 단계에서 반복 작업 감소에 따른 작업자 부담 완화, 품질 균일성, 안전리스크 저감, 야간·무인 작업 가능성, 후속 공정과 연계성을 종합적으로 검토한다. 실제 현장에서 검증을 실시하고, 효과가 확인된 기술을 다른 현장에 확대 적용한다.
GS건설은 피지컬 AI 기술을 체계적으로 발굴하기 위해 사내 관련 부서가 참여하는 혁신 협의체 ICC도 운영하고 있다.
ICC는 현장 생산성 저하 요인과 기술 수요를 발굴하고, 이를 해결할 수 있는 국내외 스타트업과 AI, 로봇을 탐색한다.
GS건설 관계자는 "단순히 로봇을 현장에 가져오는 것보다 현장 니즈에 맞는 기술을 발굴하고 충분히 검증한 뒤 기존 건설 프로세스에 자연스럽게 연결하는 것이 중요하다"며 "생산성과 안전, 원가 경쟁력을 높이는 것이 목표다"고 말했다.
krawjp@newspim.com