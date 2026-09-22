세라젬, 추석 연휴 전국 웰라운지·백화점 팝업 운영…체험 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- 세라젬이 22일 추석 연휴 체험매장 정상운영을 밝혔다.
- 전국 110여 웰라운지와 웰스토어를 추석 당일만 제외해 열었다.
- 백화점 팝업과 최대 70만 원 혜택 프로모션도 진행했다.
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파우제 M8 Fit '아트 컬래버레이션' 전시 연계
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 헬스케어 가전 전문기업 세라젬은 추석 연휴 기간 가족 단위 쇼핑객과 방문객을 위해 전국 체험매장 및 백화점 팝업스토어를 정상 운영한다고 22일 밝혔다.
세라젬은 전국 110여 개 웰라운지를 비롯해 웰스토어(용인기흥점·상일점), 웰스클럽 등 주요 체험매장을 추석 당일을 제외한 연휴 기간 동안 열어 고객들이 주요 제품을 직접 비교·체험하고 상담받을 수 있도록 준비했다.
특히 웰스토어 용인기흥점에서는 신진 작가들과 협업한 파우제 M8 Fit '아트 온 아트 릴레이(Art on Art Relay)' 작품 전시가 함께 진행된다. 노이서, 규하나, 박노을, 김영진 등 작가 6인이 파우제 M8 Fit 사이드 커버를 캔버스 삼아 구현한 독창적인 컬래버레이션 작품을 현장에서 직접 감상할 수 있다.
백화점과 복합쇼핑몰을 찾는 고객을 위한 팝업스토어도 확대된다. 스타필드 하남점 가든스테이지에서는 오는 24일까지, 신세계백화점 영등포점 3층 이벤트존에서는 10월 1일까지 팝업을 운영한다. 현장에서는 '마스터 V 컬렉션'과 '파우제 M 컬렉션' 등 세라젬의 대표 라인업을 체험할 수 있으며, 지점별로 이준 작가와 정미라 작가의 아트 커버 적용 제품도 선보인다.
연휴 기간 체험 후 실제 구매나 구독을 결정하는 고객을 위한 풍성한 프로모션도 진행된다. 9월 프로모션을 통해 '마스터 V 컬렉션'은 보상 프로그램 및 패밀리세일 적용 시 최대 70만 원 상당, '파우제 M 컬렉션'은 최대 60만 원 상당의 혜택을 제공한다. 이 외에도 리플랙스 마사지 소파 혜택 및 '7해빗 패키지' 결합 할인 등 다채로운 구매 선택지를 마련했다.
세라젬 관계자는 "추석 연휴를 맞아 가족들과 함께 인근 체험매장 뿐 아니라 백화점 등 쇼핑 공간에서 세라젬의 다양한 제품을 편리하게 경험하실 수 있도록 했다"며 "신제품 체험과 상담, 아트 컬래버레이션 전시 등 다양한 경험을 통해 가족과 함께 세라젬의 헬스케어 가치를 직접 만나보시길 바란다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com