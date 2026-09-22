뉴욕 코리아타운 들른 李대통령…"높아진 한국 문화 위상 실감"

"K-컬처 저변 크게 확대

동포들 삶도 더 나아지길"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 미국 뉴욕의 코리아타운을 방문해 한인 동포들과 인사를 나누고 현지 시민들과 소통했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 이 대통령과 김 여사가 뉴욕 코리아타운을 방문했다고 알렸다. 맨해튼 중심에 자리한 코리아타운은 한식당과 상점, 카페 등 한인 업소가 모여 있는 뉴욕의 대표적인 한인 상권이다. 한인들의 이주와 정착 과정에서 자연스럽게 형성된 곳으로, 오랜 세월 동포들의 삶의 터전으로 성장했다.

뉴욕 코리아타운은 한인사회의 생활 기반을 넘어 뉴욕 시민들은 물론 세계 각국의 관광객들이 한국 문화를 일상적으로 접할 수 있는 거점으로 자리 잡은 상태다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕의 코리아타운을 방문해 현지 동포들과 사진을 찍고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22

이 대통령 부부는 차지훈 주유엔대사로부터 코리아타운의 형성과 발전 과정에 대한 설명을 들으며 거리를 둘러봤다. 한국어 간판이 걸린 상점을 살펴보고, 매장에 진열된 화장품 등 다양한 한국 상품에도 관심을 보였다.

특히 이 대통령 부부는 코리아타운 곳곳에서 만난 동포들과 인사를 나눴다. 동포들은 이 대통령 부부에게 "고생 많으시다"라며 반가움을 나타냈다. 이 대통령 부부도 따뜻하게 화답했고 추석을 앞두고 고국을 떠나 생활하고 있는 동포들에게 명절 인사를 전하며 안부를 나누는 시간도 가졌다.

현지 시민들과 관광객들도 "South Korea's President(한국의 대통령)", "Mr. President(대통령)"라고 외치며 이 대통령 부부를 반갑게 맞이했다.

이 대통령 부부를 알아본 이들은 엄지를 들어 보이거나 손을 흔들며 환영의 뜻을 나타냈다. 이 대통령 부부도 일일이 손을 흔들어 인사하고, 기념사진 촬영 요청에도 흔쾌히 응했다.

미국 요리학교(CIA)에서 공부하고 있다는 한 한국인 학생은 "한국에 계신 부모님께 보내드려야겠다"며 대통령과 함께 사진을 찍었다. 이어 올해 학교에 한식 관련 과정이 생겼다며 현지에서 높아지고 있는 K-푸드의 인기를 전했다.

이후 이 대통령 부부는 한식당 '더 큰집'을 찾아 돌솥밥과 배춧국, 토란국, 병어조림, 모둠전 등 한식으로 저녁 식사를 했다.

◆ 李대통령 "한국 문화 위상 실감"

코리아타운 방문을 마친 이 대통령은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 감상을 남겼다. 이 대통령은 "오랜 시간 이곳에서 한인 사회를 일궈온 동포들과 반갑게 인사를 나눴다"며 뉴욕 코리아타운 방문 소식을 알렸다.

이 대통령은 "기념사진을 요청하는 분들도 많았고, 거리에서 만난 뉴욕 시민들도 손을 흔들며 반갑게 맞아줬다"며 "미국 요리학교에서 공부하고 있다는 학생으로부터 학교에 한식 관련 과정이 생겼다는 얘기를 전해 들으니 높아진 한국 문화의 위상을 실감할 수 있었다"고 소개했다.

이 대통령은 "동포들의 삶의 터전이었던 코리아타운이 이제 뉴욕 시민들이 한식과 한국 문화를 즐기는 명소가 됐다"며 "K-컬처의 저변이 크게 확대된 만큼 동포들의 삶도 더 나아지길 기대한다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com