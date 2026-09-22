컴투스 '컴프매 LIVE 2026', 3차 각성 확대…13주년 이벤트 진행

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프라임·라이징 선수 3차 각성 추가…1차 각성 조건 완화

출시 13주년 '빅이닝 페스타'…무료 패스·한가위 보상 제공

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 모바일 야구 매니지먼트 게임 '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'에 3차 각성 업데이트를 적용하고 출시 13주년 기념 '빅이닝 페스타' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

컴투스가 모바일 야구 매니지먼트 게임 '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'에서 출시 13주년 기념 '빅이닝 페스타' 이벤트를 진행한다. [사진=컴투스]

이번 업데이트로 프라임과 라이징 선수 등급에 3차 각성을 추가했다. 3차 각성을 완료하면 선수 능력치와 특수능력을 강화할 수 있으며, 프라임 선수 전용 특수능력도 새롭게 도입됐다.

기존 육성 부담도 낮췄다. 1차 각성에 필요한 동일 카드 수를 기존 6장에서 3장으로 줄였으며, 상위권 이용자의 선수단 구성과 구단 설정을 확인할 수 있는 신규 기능 '덱 가이드'도 추가했다.

컴투스는 출시 13주년을 맞아 '13주년 빅이닝 무료 패스'와 주간 무료 패키지 등을 제공한다. 한가위 연휴 기간에는 캐시와 감독 획득권 등 별도 보상도 지급한다.

이와 함께 10만 M캐시와 '몬스터 영입권' 획득 기회를 제공하는 이벤트와 카카오톡 채널 가입자 대상 쿠폰 지급도 진행한다.

flurry327@newspim.com