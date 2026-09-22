전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[뉴스분석] 김민석 '진보연대' 드라이브…與 지지층·당내서도 '글쎄"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김민석 민주당 대표가 22일 진보연대를 추진했다
  • 민주당 지지층 41.1%는 민주당·혁신당 합당에 반대했다
  • 혁신당과 민주당 내부에서도 합당 신중론이 우세했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 지지층 41.1%가 "합당 반대"…찬성 32.7%보다 높아
金 "진보 정치세력 맏형" 자처…교섭단체 완화·후보 단일화 제시
당내서도 "시기상조" 신중론…혁신당은 "공식·비공식 접촉 없어"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 '진보 정치세력의 맏형'을 자처하며 진보연대에 드라이브를 걸고 있지만 정작 민주당 지지층과 당내에서는 신중론이 나오고 있다.

22일 정치권에 따르면 한국일보가 여론조사기관 에스티아이에 의뢰해 실시한 여론조사 결과 민주당 지지층의 41.1%가 민주당과 혁신당의 합당을 '추진해선 안 된다'고 답했다. '추진해야 한다'는 응답은 32.7%로 반대 의견이 8.4%포인트(p) 높았다.

김민석(사진) 더불어민주당 대표가 '진보 정치세력의 맏형'을 자처하며 진보연대에 드라이브를 걸고 있다. 다만 민주당 지지층과 당내에서는 신중론이 나오고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

◆민주당 지지층은 합당에 '글쎄'…김민석은 '진보 맏형' 자처

전체 응답자에서도 합당에 부정적인 여론이 우세했다.

합당을 "추진해선 안 된다"는 응답은 43.8%로 "추진해야 한다"는 응답(17.0%)보다 26.8%p 높았다.

진보층에서도 반대가 42.6%로 찬성 34.7%보다 많았다.

반면 혁신당 지지층에서는 합당 찬성이 55.7%로 과반을 차지했다. 반대는 30.0%였다.

민주당 지지층 10명 중 3명이 찬성하는 것과 반대로 혁신당에서는 지지층 10명 중 5명이 합당에 찬성하는 셈이다.

이 같은 여론조사는 김 대표가 최근 진보정당과의 연대 구상을 구체화하는 상황에서 나왔다.

김 대표는 지난 16일 민주당 공식 유튜브 '민티07'에 출연해 "진보 세력의 연대를 실현해야 한다"며 "민주당이 진보 정치세력의 맏형으로서 어떻게 진보연대를 실현할지 제시하고 실제 실현해야 하는 단계"라고 밝혔다.

김 대표는 진보연대의 구체적인 방안으로 ▲원내 교섭단체 구성 요건 완화 ▲합리적 선거제도 도입 ▲결선투표제 ▲경쟁력에 따른 후보 단일화 4가지를 제시했다.

특히 현행 20석인 교섭단체 구성 요건을 15석 수준으로 완화하는 방안도 언급했다.

김 대표는 진보당과 사회민주당, 기본소득당, 혁신당이 교섭단체 요건 완화를 요구하고 있다면서 "15석 정도로 처음에 하기에는 현실적이고 수용 가능하지 않나 생각하는 것 같다"고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 21일 오후 서울 여의도 국회에서 오준호 기본소득당 대표를 접견하며 인사를 나누고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆연대 구상부터 온도차…혁신당 "접촉도 없었다"

김 대표는 지난 21일 오준호 기본소득당 대표와 만나면서도 진보정당과의 연대 필요성을 거듭 강조했다.

김 대표는 기본소득당을 민주당과 "아주 깊은 연대감을 공유하는 정당"이라고 평가하면서 "이재명 대통령이 이끄는 민주당과 기본소득당은 앞으로 상당히 철학과 정책적 고민을 함께할 가능성이 크다"고 말했다.

교섭단체 구성 요건 완화를 비롯해 선거제 개혁과 개헌 문제까지 함께 논의하자고 제안하며 기본소득당을 '정치개혁 파트너'로 규정했다.

특히 지난 16일 유튜브 '민주당TV'에서는 "진보 세력의 연대 방안 논의를 본격화하겠다"며 교섭단체 의석수 기준을 현행 20석에서 15석으로 완화하는 방안을 내놨다.

다만 혁신당은 김 대표 구상에 난색을 표했다.

혁신당은 같은날 "민주당 지도부와 정치개혁, 연대와 통합 관련 공식·비공식 접촉을 한 바 없다"며 "민주당에서 제안한 사실도 없다"고 밝혔다.

교섭단체 구성 요건에 대해서도 혁신당은 "현재의 20석 요건은 박정희 정권 때 교섭단체의 문턱을 높이기 위해 만든 유신 잔재"라며 "유신 이전 10석으로 돌아가는 것이 상식이고 순리"라고 촉구했다.

그러면서 민주당을 향해 "말이 아니라 행동이 필요하다"며 정치개혁협의체 구성과 구체적 로드맵 제시를 요구했다.

김민석(왼쪽 네번째) 더불어민주당 대표가 지난 8월 24일 서울 여의도 국회에서 신장식(세번째) 조국혁신당 대표를 예방하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆민주당 내부서도 합당 신중론…"합당 시기상조" "이유 모르겠어"

민주당 내부에서도 합당과 관련해 온도차를 보이고 있다.

송영길 의원은 지난 21일 유튜브 방송에서 "조국혁신당과 합당에 반대하지 않았냐"는 질문을 받고 "20~30대가 민주당에 돌아서게 된 결정적 계기가 조국 사태"라며 "회복하려는 노력을 한 다음에 하자는 입장"이라고 했다. 당장 합당은 시기상조라는 입장을 밝혔다.

한 민주당 의원은 "현실적으로 합당할 이유를 모르겠다"며 "혁신당이 독자세력으로 존재하며 민주당과 협력할 부분은 협력하고 다른 목소리를 낼 부분에서는 다른 소리를 내는 게 민주세력 전체로 봤을 때 이득이지 않냐"고 했다.

또 다른 민주당 의원은 혁신당 입장을 고려하면 당장 적극적인 연대나 통합 논의가 이뤄지기 쉽지 않을 것으로 내다봤다.

이 의원은 "혁신당 입장에서는 지난 6·3 지방선거 때 합당 논쟁과 관련해 민주당에 풀리지 않는 앙금이 여전할 텐데 계속 진보연대, 합당 소리가 나오는 게 탐탁치는 않을 것"이라며 "당장 합당이나 진보연대 주장에 우호적으로 반응하지는 못하지 않겠냐"고 했다.

한국일보 여론조사는 지난 14일부터 17일까지 휴대전화 웹조사(87.4%)와 웹조사(12.6%)를 병행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p, 응답률은 4.6%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동